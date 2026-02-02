Несколько областей Украины всколыхнуло землетрясение: где был эпицентр и что известно (карта)

Эпицентр землетрясения — недалеко от Керчи

В Азовском море произошло землетрясение в 11.47. Толчки ощущали в Крыму, Запорожье, Днепре и Донецкой области — в левобережной части Украины.

Что нужно знать:

Магнитуда по разным оценкам от 4,8 до 5,1

Жители сообщали о качании люстр, звоне посуды и дрожании стен

Возможны слабые афтершоки, но обычно они не представляют угрозы

Крымский регион является сейсмоактивной зоной

По данным мониторинговых сайтов, эпицентр находится в 78 км северо-западнее Керчи и в 35 км северо-западнее Щелкино. Глубина эпицентра – до 10 км. Магнитуда оценивается от 4,8 до 5,1.

Землетрясение 2 февраля

Ощущали землетрясение не только на материковой части Левобережной Украины, но и в более чем 300 км в России.

Место, где произошло землетрясение 2 февраля/ Фото: m.emsc.eu

Где почувствовали толчки/ Фото: m.emsc.eu

Почувствовавшие землетрясение сообщили о дрожании стен, качании люстр, звоне посуды. Такие последствия характерны для областей, граничащих с Азовским морем. Потенциально толчки такой магнитуды могут вызвать осыпание штукатурки или трещины в стенах очень старых или аварийных построек. Потенциально, землетрясение может иметь афтершоки, но обычно они гораздо слабее.

Обычно землетрясения в Украине происходят на западе страны, вблизи линии Вранча. Однако Крымский регион также сейсмоактивен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сто лет назад в Крыму было разрушительное землетрясение. Сейсмологи считают, что в скором времени оно может повториться и снести Крымский мост.