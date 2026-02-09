Скидки почти 40%: на чем можно сэкономить в "АТБ" в течение целого месяца

Самый большой "желтый ценник" будет висеть на сосиски

В сети супермаркетов "АТБ" действуют приятные скидки на популярные продукты. В рамках акции "Ангелы Мечты", которая продлится до 10 марта, у покупателей есть еще около 30 дней, чтобы воспользоваться предложениями со скидками до 36%.

"Телеграф" рассказал, какие продукты в магазине можно приобрести с наибольшими скидками в течение месяца. Речь идет о товарах повседневного спроса.

На чем удастся сэкономить

Наибольшую скидку получили сосиски "Мясная лавка" "К пюрешке" весом 450 грамм. Их акционная цена составляет 84,9 грн вместо 131,5 грн, что позволяет сэкономить почти 50 грн. Это одно из самых выгодных предложений в рамках текущей акции.

Также со скидкой продается гречневая каша "Умный выбор" со свининой (340 г). Ее можно приобрести за 42,8 грн вместо 61,2 грн, что соответствует снижению цены на 31%. Аналогичная скидка действует и на гороховую кашу этого же бренда, которая стоит 40,9 грн вместо 57,7 грн.

Среди замороженных продуктов внимание привлекают вареники "Своя линия" с картофелем весом 0,9 кг. Акционная цена составляет 50,7 грн, тогда как ранее товар стоил 72,4 грн. Размер скидки — 30%.

Кроме того, по сниженной цене в "АТБ" можно приобрести крекеры "День в день" с маком (240 г). Во время акции их продают за 23,9 грн вместо 33,9 грн, — на 30% меньше.

Что купить в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие популярные 10 продуктов и товаров можно купить в "АТБ" со скидками не менее 40%.