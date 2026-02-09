От золота до крупной суммы в евро. Что украинцы случайно находили в секнод-хендах (фото)

Украинцы показали свои "уловы" в секонл-хендах

Обычный поход за вещами в секонд-хенд, как оказалось, нередко может преподносить сюрпризы. Неожиданные находки самых разных предметов там случаются регулярно.

Своими необычными находками поделились украинцы в соцсетях. Так, одна из пользователей соцсетей рассказала, что однажды нечаянно стала свидетельницей разговора двух сотрудников секонд-хенда, которые обсуждали "находки" в карманах вещей. И они, судя по разговору, оказывается, далеко не редки.

"И все бы ничего, но фраза "Прерывают все карманы, чтобы находки оставить себе, а не делиться" очень меня заинтересовала. Здесь есть бывшие работники секондов? Вы правда там что-нибудь находите?", — задалась вопросом автор.

В ответ на это украинцы стали присылать свои "уловы". Они могут удивить разнообразием.

Согласно комментариям, одной из самых частых находок являются деньги, при чем самые разные валюты и сумы. Одна из покупательниц рассказала, как нашла в кармане 920 евро, а вторая нашла в джинсах 20 фунтов стерлингов.

Находки в секонд-хендах

Также находили британские пенни (монеты) и другие самые различные вещи:

тест на коронавирус;

Находки в секонд-хендах - тест на коронавирус - фото anxolka

серьги из белого золота;

браслет "Pandora";

бутылка алкоголя;

Находки в секонд-хендах

и так далее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 10 товаров можно купить со скидкой до -40% в супермаркете "АТБ" прямо сейчас.