Никакого намека на секс-символ: путинистка Семенович испугала фанатов видом на пляже (фото)

От эталона красоты до русской "простушки"

Анна Семенович – русская фигуристка, певица и актриса, которая в середине нулевых была секс-символом. Когда ее образ продавали как эталон "глянцевого соблазна" пропагандистского шоубиза, а теперь без пафоса и фотошопа заметили на пляже. От того же идола теперь не осталось ничего.

Что следует знать

Бывшего секс-символа нулевых Анну Семенович заметили на пляже в Таиланде, где ее вид, мягко говоря, не такой, как когда-то

Вместо "идеальной фигуры", которая была у россиянки раньше, — лишний вес

Анну Семенович заметили на отдыхе на одном из пляжей Таиланда. На фото, опубликованных в российских медиа, ее нынешний внешний вид резко отличается от того, который многие помнят из кадров предыдущих лет.

Когда ее регулярно приглашали на фотосессии для мужских журналов — подчеркнутые формы, откровенные образы, позирование в стиле "фантазия для обложки". Она появлялась в рейтингах самых привлекательных женщин, плакаты с ее фото висели на стенах комнат молодых парней. В 2012 году Семенович снялась обнаженной для журнала PlayBoy.

Анна Семенович в журнале PlayBoy

Теперь россиянка заметно поправилась. Там, где когда-то была тщательно выстроена "глянцевая картинка" — подтянутая фигура, идеальная кожа, красивая грудь и образ женщины с обложки, — теперь лишний вес, кое-какая прическа и вид "обычной русской простушки".

Анна Семенович на пляже в Таиланде. Фото: Телеграмм-канал kulisi

Семенович потеряла то, что в свое время было ее главной "фишкой". Из публичной фигуры, чья карьера десятилетиями строилась именно на внешности, она превратилась в типичную русскую женщину.

Анна Семенович на пляже в Таиланде. Фото: Телеграмм-канал kulisi

Анна Семенович на пляже в Таиланде. Фото: Телеграмм-канал kulisi

