Кропивницкий под массированным ударом, враг бил даже "Кинжалами": что известно

Атака продолжается – в город летят еще дроны

Россия атакует Кропивницкий ракетами и дронами. В городе раздался взрыв. Областной центр под ударом с ночи — сначала враг атаковал только дальнобойными дронами, а уже с утра целился ракетами.

В общей сложности, как свидетельствуют данные местных источников, с полуночи слышали около 10 взрывов. По данным мониторинговых каналов, по Кропивницкому били крылатыми ракетами "Х-59/Искандер-К", запустили "Кинжалы" из Миг-31 и несколько реактивных беспилотников "Герань-3" и других дронов.

"К удару по Кропивницкому привлечены по меньшей мере 15х БпЛА "Герань-2/Гарпия-А1", 4х КР "Х-59/69" и 2х АРБ "Кинжал"", — говорится в сообщении.

Удары по Украине в ночь и утро 6 февраля

Отметим, что эта атака очень сильная. До этого Кропивницкий слышал взрывы в конце января. Относительно сил, которые россияне направили против этого города, ракеты Х-59 это ракеты "воздух-поверхность", которые запускаются вражескими пилотами при прямой видимости цели. "Искандер-К", это по сути – "Калибр", который могут пускать с земли. Ракета мощная — 450 кг взрывчатого вещества, и именно ею били по Кабмину. "Кинжалы" известны тем, что имеют гиперзвуковую скорость и маневрируют — они сложные цели для сил ПВО.

Скорость долета "Кинжала" до городов Украины

Что касается беспилотников "Герань-3", то это реактивный дрон, способный разогнаться до 550-600 км/ч и пролететь расстояние до 1,5 тысячи километров. Тип других дронов, летящих на город, не указан.

Предыдущая атака "Кинжалами" на Кропивницкий была 13 декабря. Тогда враг целился в энергетическую инфраструктуру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия прицельно бьет кассетными снарядами по рынку в Дружковке Донецкой области. Не оставляют оккупанты в покое и столицу Украины.