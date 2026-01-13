Могут ли сотрудники ТЦК проверять документы на блокпостах и среди улицы: адвокат дала ответ

Паспорт по требованию? Адвокат объяснила, что изменилось и почему полная цифровизация пока не доступна

В Украине с 2026 года расширяется круг органов, имеющих право проверять документы граждан. Кроме Национальной полиции такие полномочия получают сотрудники Службы безопасности Украины и других правоохранительных структур. Однако говорить, что представители территориальных центров комплектования уйдут с улиц или перестанут дежурить на блокпостах преждевременно.

Об этом рассказала адвокат Катерина Анищенко. Она подчеркнула, что работники ТЦК и СП не имеют права проверять паспорта и военные документы прямо на улице. Другая ситуация с Военной службой правопорядка – у ее представителей законные основания требовать документы.

Работники ТЦК должны проверить, есть ли военнообязанный на учете, но сам паспорт и военный учетный документ проверяются уже в учреждении территориального центра комплектования и социальной поддержки. Екатерина Анищенко, адвокат

Что касается цифровой мобилизации, то эксперт подчеркнула, что пока ни один нормативный акт пока не предусматривает того, о чем говорят, в частности, что ТЦК не будут проводить оповещение на блокпостах. Минобороны говорит о переходе мобилизации в рамки цифровой проверки документов, но она уже по сути такая, подчеркнула Анищенко.

"Опровержение наличия мобильных блокпостов или других вариантов, вообще работники ТЦК не будут стоять на блокпостах, этого также нет, следовательно, это будет абсолютно разрешено", — говорит адвокат.

По ее словам, украинские реалии не позволяют пока полагаться исключительно на онлайн-системы. В случае, если нет света, реестр "подвис" и информация не подтянулась, вопрос по-прежнему будет возникать прежде всего к военнообязанному.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что учителя могут потерять отсрочку. Их данные должны обновить руководители учреждений.