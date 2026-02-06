Батареи ледяные, а счета космические: как законно не платить за отопление, которого нет в квартире

Пошаговая инструкция, как задокументировать отсутствие тепла и сохранить деньги

Многие дома украинцев остаются без отопления и света из-за повреждений критической инфраструктуры в результате обстрелов. В квартирах холодно и темно. Однако во многих случаях приходят платежки с полными суммами, словно услуги предоставлялись бесперебойно.

Как не платить за услуги, которых не было, получить перерасчет и что делать, если коммунальщики игнорируют законные требования потребителей, выяснял Телеграф.

Почему украинцы платят за отопление, которого нет, и как это возможно

Коммунальщики ликвидируют последствия атак. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Поставщики часто ссылаются на нормативы. Мол, если нет счетчика, то считают по стандартным показателям. Но это прямое нарушение прав потребителей. Адвокат Валерия Шевченко, представляющая компанию "Алексеев, Боярчуков и партнеры", объясняет: базовый принцип в сфере коммунальных услуг прост — платить нужно только за то, что фактически предоставили и что вы потребили. Если тепла не было, то и оплачивать нечего.

Коммунальные счета – это не просто цифры на бумаге, а предмет правовых отношений. В этих отношениях потребитель имеет права, которые следует знать и использовать.

Закон на вашей стороне

Замерзшие трубы в Киеве. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

"Право потребителя на перерасчет стоимости услуги в случае ее непредоставления, предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества закреплено в статье 26 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", — говорит Валерия Шевченко.

Правила самого перерасчета определил Кабинет Министров постановлением №127 от 6 февраля 2024 года. Оно действует с 10 февраля 2024 года.

Этот документ – ключевой для пересчета услуг по отоплению, горячей воде, водоснабжению, водоотводу и вывозу мусора. В нем описано, когда потребитель вправе потребовать перерасчет:

услугу не оказывали вообще (например, отопление отсутствовало из-за обесточивания котельной);

услугу оказывали не полностью или плохо, с нарушением параметров (температура теплоносителя ниже нормы, напряжение не соответствует стандартам);

услугу оказывали с перерывами более допустимые нормы.

Поставщик обязан сам учесть фактическое отсутствие подачи теплоэнергии или воды в счете за следующий месяц. Сумма перерасчета и штраф за нарушение договора засчитываются в погашение долгов за фактически потребленные услуги, а если долгов нет – в оплату будущих платежей.

"Информация об осуществлении перерасчета указывается исполнителем в счете на оплату услуги с указанием при этом данных о сумме перерасчета, периоде, за который он произведен, и размере неустойки (штрафа), уплаченной потребителю", — объясняет адвокат.

Исполнители несут ответственность за невыполнение порядка перерасчета. Они должны самостоятельно произвести перерасчет в течение месяца после расчетного периода. В случае нарушения договора – уплатить потребителю штраф в размере, определенном договором или законодательством.

Но есть случаи, когда перерасчет не производят. Например, когда услуги не оказывали из-за ремонтных работ, ликвидации аварии — потому что плата за такой период не начисляется. Также не производят перерасчет, если в доме установлены счетчики тепловой энергии или воды.

Правительство усилило контроль: как будут защищать права потребителей

Блэкаут в Киеве. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

30 января 2026 г. правительство приняло постановление № 118. Оно урегулировала механизм защиты прав потребителей в сфере коммунальных услуг. Документ вступил в силу со дня опубликования, но применяется с 1 января 2026 года.

Постановление устанавливает: с целью защиты прав потребителей при оплате услуг по отоплению, горячей воде, водоснабжению, водоотводу и вывозу мусора в случае чрезвычайной ситуации в период военного состояния плата за эти услуги не начисляется за период ликвидации последствий аварии и фактического отсутствия услуг. Она также должна быть перечислена в сторону уменьшения за период непредоставления услуг, их предоставление не полностью или некачественно.

" В целом, это постановление не имеет существенных новаций по сравнению с уже указанным выше законодательством. Государство еще раз гарантирует перерасчет коммунальных платежей, если услуга не была предоставлена или имела ненадлежащее качество из-за отключения, аварии или других обстоятельств, в том числе в результате боевых действий", — говорит Валерия Шевченко.

Дополнительно исполнители обязаны фиксировать информацию о количестве суток отсутствия услуг и отклонении параметров их качества от установленных договором по каждому многоквартирному дому отдельно. Эта информация должна быть размещена на официальном сайте органа местного самоуправления и на сайте исполнителя услуг.

Поставщики не должны ждать заявлений от потребителей – они сами фиксируют и учитывают дни отсутствия предоставления услуг в счетах. Контроль за исполнением усилили. Министерство развития общин и территорий ежемесячно мониторит, производят ли исполнители услуг перерасчет стоимости. Госпродпотребслужба также проводит мероприятия государственного надзора по соблюдению требований законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Самая большая ошибка при оплате счетов

Автоматический перерасчет может сработать не всегда, объясняет адвокат. Частая ошибка потребителей – оплатить счет и надеяться, что поставщик сам произведет перерасчет в будущем.

Неправильные начисления нужно обжаловать сразу, и обязательно письменно, Валерия Шевченко.

Счетчик – главное доказательство, но даже без него можно добиться справедливости

Киевляне в очереди за водой. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Наличие индивидуального или домового счетчика значительно упрощает ситуацию. Если электроэнергия не потреблялась – показатели счетчика это подтверждают . Если тепло не подавали – отсутствие потребления фиксируется автоматически. В таком случае начисление по нормативам без учета реальных показателей неправомерно.

Но что делать, если счетчика нет? Право на перерасчет не исчезает, но доказывать свою правоту гораздо сложнее.

Пошаговая инструкция: как добиться перерасчета и не потерять деньги

Как добиться перерасчета за неупотребленные услуги

Адвокат Валерия Шевченко объяснила алгоритм действий для потребителя:

Шаг 1. Зафиксировать факт отсутствия услуги

Следует собрать доказательства: скриншоты графиков отключений, фото показаний счетчика, письменные обращения к коммунальщикам. Можно обратиться к поставщику устно, по телефону, в письменном виде или через Единую платформу (если есть электронный кабинет) с претензией о несоответствии качества услуг.

По результатам проверки составляют акт-претензию. Его подписывает уполномоченное лицо исполнителя коммунальных услуг или управляющий многоквартирным домом и потребитель. Этот акт – ключевое доказательство в случае спора.

Потребителям следует знать: для проведения проверки соответствия качества предоставления услуг исполнитель коммунальной услуги или управляющий домом обязан прибыть по вызову потребителя в сроки, определенные в договоре, но не позднее чем в течение суток с момента получения претензии.

Если представитель не прибыл в установленный срок или безосновательно отказался подписать акт-претензию, такой акт считается действительным, если его подписал потребитель и не менее двух других потребителей этой услуги, проживающих в соседних зданиях (или в соседних квартирах, если это многоквартирный дом).

Шаг 2. Подать письменный акт-претензию или заявление поставщику

Заявление пишут в любой форме, но с четким указанием периода и обстоятельств. Если акт-претензию составляли потребители (потому что исполнитель не прибыл или необоснованно отказался его подписать), его присылают исполнителю коммунальной услуги или управляющему дома заказным письмом.

Шаг 3. Получить ответ

Исполнитель коммунальных услуг или управляющий домом в течение пяти рабочих дней решает вопрос об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, или предоставляет потребителю обоснованный письменный отказ.

Если исполнитель не дал ответа в установленный срок, претензии потребителя считаются признанными.

Перерасчет производят в течение одного месяца, начиная с даты, когда приняли решение об удовлетворении требований, или с даты, когда претензию считают признанной.

Получение формального отказа – основание для следующих шагов.

Шаг 4. Жалоба в Госпродпотребслужбу и НКРЭКУ

Если поставщик отказывает или игнорирует претензию, можно подать жалобу в Госпродпотребслужбу и Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Шаг 5. Судебная защита

Если предыдущие шаги не сработали, можно обращаться в суд по месту жительства. В соответствии с Законом Украины "О защите прав потребителей" потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав.

"Судебная практика в целом стоит на позиции: нет услуги — нет обязанности платить. Впрочем, всегда актуально напомнить, что споры о пересчете стоимости коммунальных услуг должны быть подтверждены доказательствами (акты-претензии, фактические данные о предоставлении/неоказании услуг и т.п.)", — заключает Валерия Шевченко.

Напомним, "Телеграф" также писал, что киевляне жалуются на лед во дворах. Массовые обращения к травмпунктам контрастируют с отчетами коммунальщиков.