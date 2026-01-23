Лед в подъезде, две недели без воды и отопления. Как живет дом-"ромашка" на Оболони в Киеве (репортаж)

Люди вынуждены носить домой воду ведрами

В Киеве дом типа "ромашка" в Оболонском районе фактически находится на грани гуманитарной катастрофы. Ведь с 9 января в многоэтажке перекрыта канализация и водопровод, а отопление дали пару дней назад. Фактически киевляне были без стабильной электроэнергии, водо- и теплоснабжения почти две недели.

Об этом корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову рассказали местные жители. По их словам, ситуация в доме кричиная, многие уехали.

Как рассказала одна жительница дома, первые проблемы начались еще 9 января. Тогда начали при сильных морозах лопаться трубы в одной половине дома, а затем в другой. После этого полностью пропало отопление, а стояки канализации и воды перекрыли.

"А все потому, что коммунальщики не смогли спустить воду вовремя. Почему не смогли? Потому что заржавели краны, их не меняли 40 лет. Нам обещали, что все будет хорошо, ничего не лопнет, а теперь носим воду ведрами", — говорит местная жительница.

На фото и видео видно, что люди действительно живут в тяжелых условиях. По их словам, постоянно нужно носить воду, а лестница в доме винтовая, без автономного освещения. Канализация в доме-"ромашке" замерзла, но по состоянию на 23 января уже дали отопление.

Жительница дома-"ромашка" на Оболони. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как живет дом-ромашка на Оболони без воды. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Более того, ситуацию сильно усугубляет огромная шахта с первого до 18 этажа. Жители не знаю для чего ее построили, ведь лифта там нет, но сквозняк гуляет немалый. Люди добавляют, что дом-"ромашка" экспериментальный, поэтому некоторые архитектурные решения вызывают вопросы.

Замерзшая лестница. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Жители дома-"ромашка" на Оболони. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

По словам ремонтников, которые сейчас работают в доме, все трубы фактически замерзли, где-то уже лопнули, где-то нет. Но их заменяют, чтобы возобновить водоснабжение и работу канализации.

Ремонтные работы в доме-"ромашке" на Оболони. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ремонтные работы в доме-"ромашке" на Оболони. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Замерзшие трубы в доме-"ромашка" на Оболони. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Для справки

Дома-ромашки — это экспериментальные жилые дома каркасно-панельной конструкции. Они имеют форму цилиндрической башни с полукруглыми балконами. Нижняя часть окружена колоннами-опорами. Квартиры расположены на 15 этажах. Два нижних этажа занимают технические помещения.

Дом-"ромашка" на Оболони. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стоит за призывами мэра столицы Виталия Кличко выезжать из Киева.