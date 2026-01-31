Есть три четкие цели: Кулеба объяснил, чего Кремль действительно хочет достичь в Украине

Глава Кремля пытается посеять смятение и уныние среди украинцев

Несмотря на так называемое "энергетическое перемирие", Россия не собирается отступать от своих основных целей относительно Украины. Так или иначе РФ стремится уничтожить нашу государственность и заставить украинский народ капитулировать.

Российское руководство пытается лишитьУкраину всех возможностей для сопротивления. Об этом бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в видео на своем YouTube канале.

Что нужно знать:

Основная цель РФ – добиться остановки украинской экономики

Россияне пытаются сломить волю украинцев к сопротивлению

В Кремле очень радуются, когда им удается спровоцировать украинцев на внутренние конфликты

"Россия достигает того, что Украина замерзает, а ее экономика понемногу угасает. Именно поэтому мы должны поблагодарить наших европейских партнеров, которые в конце прошлого года приняли решение о выделении нам помощи в размере 90 миллиардов евро. Это очень мощная поддержка нашей финансовой стабильности на фоне "проседающей" из-за морозов экономики — закрываются бизнесы и т.д", — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что это и есть первая цель России — достичь остановки украинской экономики. Однако пока это им не удается.

"Второй целью, безусловно, является сломать волю украинцев к борьбе. Потому что, когда ты находишься в таких условиях и борешься с техногенными факторами, воли к сопротивлению внешнему врагу уже не остается", — отметил экс-министр.

Он добавил, что также целью россиян является "стравливание" украинцев между собой. И они мастерски на этом играют.

"В-третьих, в Кремле очень радуются успехам в "натравливании" украинцев друг на друга. Чтобы мы ссорились, имели претензии и не имели согласия между собой. Но не стоит облегчать задачу врагу. Давайте не вестись на фейки и провокации Кремля по поводу вбросов о состоянии энергетической системы и не облегчать Путину работу по уничтожению Украины", — пояснил Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экс-секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, политический аналитик Петр Кульпа считает, что остановить войну в Украине может лидер Китая Си Цзиньпин, а не президент США Дональд Трамп.