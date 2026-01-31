Є три чіткі цілі: Кулеба пояснив, чого Кремль насправді хоче досягти в Україні

Глава Кремля намагається посіяти сум'яття та зневіру серед українців

Попри так зване "енергетичне перемир'я", Росія не збирається відступатись від своїх основних цілей щодо України. Так чи інакше, РФ прагне знищити нашу державність та змусити український народ до капітуляції.

Російське керівництво намагається позбавити Україну всіх можливостей для спротиву. Про це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у відео на своєму YouTube-каналі.

Що треба знати:

Основна мета РФ домогтись зупинки української економіки

Росіяни намагаються зламати волю українців до спротиву

В Кремлі дуже тішаться, коли їм вдається спровокувати українців на внутрішні конфлікти

"Росія досягає того, що Україна замерзає, а її економіка потроху згасає. Саме тому ми повинні подякувати нашим європейським партнерам, які наприкінці минулого року ухвалили рішення про виділення нам допомоги в розмірі 90 мільярдів євро. Це є дуже потужною підтримкою нашої фінансової стабільності на тлі "просідаючої" через морози економіки — закриваються бізнеси і т.д", — сказав Кулеба.

Він підкреслив, що це і є першою метою Росії — досягти зупинки української економіки. Проте, поки що це їм не вдається.

"Другою метою, безумовно, є зламати волю українців до боротьби. Бо, коли ти перебуваєш в таких умовах і борешся з техногенними чинниками, волі до спротиву зовнішньому ворогу вже не залишається", — зазначив ексміністр.

Він додав, що також метою росіян є "стравлення" українців між собою. І вони майстерно на цьому грають.

"По-третє, в Кремлі дуже тішаться успіхам у "натравлюванні" українців один на одного. Щоб ми сварились та мали претензії і не мали ладу між собою. Але не варто полегшувати задачу ворогу. Давайте не вестися на фейки та провокації Кремля щодо вкидів про стан енергетичної системи і не полегшувати Путіну роботу по знищенню України", — пояснив Кулеба.

Дмитро Кулеба

