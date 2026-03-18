Звезда украинского "Голоса" выбрал Россию: что известно о киевлянине Илье Николаенко

Певец жалуется, что друзья отвернулись от него из-за переезда в Россию

Илья Николаенко (Никко) прославился как талантливый артист благодаря участию в 11-м сезоне проекта "Голос країни". Однако сейчас певец строит карьеру в Российской Федерации и умалчивает о войне.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о киевлянине Илье Николаенко. Мы узнали некоторые факты.

Илья Николаенко — что известно о финалисте "Голоса"

Певец Илья Николаенко родился в Киеве 15 декабря 1996 года. С раннего детства он занимался спортом по желанию отца, хотя сам мечтал о сцене. Из-за этого между ними возникали непростые отношения. Мама Ильи тайно поддерживала его увлечение танцами и вокалом, помогая раскрывать талант.

Илья Николаенко прошел в финал "Голоса"

После школы Николаенко окончил эстрадно-цирковое училище в Киеве. Доказать отцу, что он серьезно настроен и обладает музыкальными способностями, Илье удалось благодаря участию в 11-м сезоне шоу "Голос країни". Он боролся за победу в команде Надежды Дорофеевой и прошел до финала.

Музыкант некоторое время жил за границей, в частности в Турции и ОАЭ, а затем уехал в Россию. Илья выбрал сторону страны-агрессора и в 2024 году подписал контракт с российским лейблом Davia Music.

Илья Николаенко переехал в Россию

Пока родную Украину обстреливали ракетами, Илья занимался развитием карьеры в Москве, выпуская новые каверы, треки и выступая на музыкальных мероприятиях. Артист получил российское гражданство и стал участником 14-сезона шоу "Голос" в Москве.

Илья Николаенко стал участником российского "Голоса"

Илья пожаловался на то, что встав на сторону страны-агрессора от него отвернулись близкие друзья и никто из Украины не хочет поддерживать с ним связь:

Мне до сих пор грустно от того, что почти все мои близкие друзья и люди, которые меня окружали, отвернулись от меня из-за моего решения жить в России и получить российское гражданство. Для меня это стало, наверное, самым сильным ударом в жизни — когда отворачиваются те, кого ты считал родными и кто, казалось бы, должен быть рядом в любой ситуации. Илья Николаенко

Илья Николаенко получил гражданство РФ

