Зачем в Украине переводят часы: можно ли отменить переход на летнее время

Перевод стрелок часов является скорее данью традициям, чем необходимостью

В марте 2026 года Украина снова перейдет на летнее время, переведя стрелки на час вперед. В то же время, эту процедуру могли отменить народные избранники, которые приняли законопроект, предусматривавший установление зимнего времени как единого для всего государства.

По состоянию на сегодня это решение так и не вступило в силу. "Телеграф" расскажет, когда и как будет происходить переход на летнее время в Украине.

Почему не отменили перевод

Принятый Верховной Радой Украины в 2024 году, законопроект №4201 предусматривал отказ от перевода часов и установления зимнего времени в течение всего года. Его предлагали назвать "единственным киевским временем" и определить часовым поясом GMT+2.

После этого президент Владимир Зеленский должен был подписать соответствующий документ в течение месяца и отменить перевод часов два раза в год. Однако, по состоянию на 18 марта 2026 года, законопроект остается без подписи президента и в Украине действуют старые подходы к этому вопросу.

Когда переводить часы на летнее время?

В Украине перевод часов на летнее и зимнее время сейчас регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины №509 от 13.05.1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины". Согласно которому смена времени осуществляется дважды в год:

в последнее воскресенье марта в 3:00 часов на 1 час вперед;

в последнее воскресенье октября в 4:00 часов на 1 час назад.

Когда переводить часы в 2026 году

Переход состоится в последнее воскресенье марта – в ночь с 28 на 29 марта. В 03:00 ночи стрелки часов следует перевести на один час вперед.

Следует обратить внимание, что таким образом до конца октября Украина будет находиться в восточноевропейском часовом поясе, обозначаемом UTC+3. В то же время, естественным для Украины является именно киевское время UTC+2, которое сейчас считается "зимним" и действует с конца октября до конца марта. Это обусловлено тем, что большинство территории Украины находится во втором часовом поясе. Лишь небольшие части на западе и востоке государства находятся в первом и третьем часовом поясе соответственно.

Переход на летнее время обычно воспринимается сложнее осеннего перевода часов. Поскольку он "забирает" у людей час сна ночью, к чему стоит подготовиться заранее.

Как перевести механические часы

"Телеграф" уже сообщал, что большинство современных устройств, в том числе смартфоны, планшеты и компьютеры, перейдут на новое время автоматически. А механические часы и старые модели телефонов придется настраивать вручную утром 29 марта.

Механические устройства нуждаются в деликатном подходе. Далее несколько правил, как не повредить механизм:

Не рекомендуется изменять время между 21:00 и 03:00. Во многих механизмах есть функция автоматического изменения даты. Вмешательство в работу шестерен в этот момент может привести к поломке календаря.

Следует вращать стрелки только по часовой стрелке (вперед), чтобы не создавать излишней нагрузки на узлы механизма.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда переводить стрелки на летнее время и есть ли шанс вырваться из "временных качелей". После перехода украинцы будут спать на час меньше.