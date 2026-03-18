Похудела на более 40 кг: "главная толстушка" Голливуда изменилась до неузнаваемости (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сейчас актриса выглядит роскошно.
Еще несколько лет назад звезда фильмов "Шпионка", "Поймай толстуху, если сможешь" и "Подружки невесты" Мелисса Маккарти была символом бодипозитива в Голливуде. Она не вписывалась в стандартные "90-60-90", но получала номинации на "Оскар". Сегодня же ее внешность резко изменилась – актриса заметно похудела.
Это и запустило волну слухов о применении препарата "Оземпик". "Телеграф" покажет, как выглядит Мелисса Маккарти сейчас. 55-летняя звезда выглядит просто роскошно.
Свой путь к фигуре мечты актриса начала еще в 2013 году. Маккарти признавалась, что ее размер раньше влиял на выбор ее одежды: "Две церемонии вручения премии "Оскар" поэтому я не могла найти никого, кто бы сшил мне платье". Однако уже в 2015 году звезда запустила собственную линейку одежды, в которой есть вещи всех размеров.
Однако жертвовать здоровьем ради фигуры звезда не готова. Похудеть ей удалось благодаря спорту и изменению образа жизни. Ранее она рассказывала, что занимается боксом и пилатесом и избегает диет.
"В нашей стране наблюдается эпидемия, когда девочки и женщины плохо относятся к себе из-за того, как выглядит 0,5 процента населения. Это начинается в очень раннем возрасте", — делилась Мелисса Маккарти
Как сейчас выглядит Мелисса Маккарти
В 2025–2026 годах актриса начала появляться на публике в более стройном виде. По оценкам западных медиа, за годы она могла потерять до 40+ кг — но самая точных цифр не называет.
Сегодня Маккарти выглядит гораздо стройнее. У нее более четкий овал лица, заметно более тонкая талия, более выраженные черты фигуры. Актриса перешла на более приталенные и смелые луга.
На церемонии награждения "Оскар" звезда появилась в обжатом платье в пол, подчеркивающий талию. Маккарти с улыбкой позировала перед камерами на красной дорожке.
На 34-й ежегодной вечеринке Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом Маккарти появилась в красном обжатом платье из декольте. Звезда выглядела роскошно.
