Похудела на более 40 кг: "главная толстушка" Голливуда изменилась до неузнаваемости (фото)

Еще несколько лет назад звезда фильмов "Шпионка", "Поймай толстуху, если сможешь" и "Подружки невесты" Мелисса Маккарти была символом бодипозитива в Голливуде. Она не вписывалась в стандартные "90-60-90", но получала номинации на "Оскар". Сегодня же ее внешность резко изменилась – актриса заметно похудела.

Это и запустило волну слухов о применении препарата "Оземпик".

Свой путь к фигуре мечты актриса начала еще в 2013 году. Маккарти признавалась, что ее размер раньше влиял на выбор ее одежды: "Две церемонии вручения премии "Оскар" поэтому я не могла найти никого, кто бы сшил мне платье". Однако уже в 2015 году звезда запустила собственную линейку одежды, в которой есть вещи всех размеров.

Однако жертвовать здоровьем ради фигуры звезда не готова. Похудеть ей удалось благодаря спорту и изменению образа жизни. Ранее она рассказывала, что занимается боксом и пилатесом и избегает диет.

"В нашей стране наблюдается эпидемия, когда девочки и женщины плохо относятся к себе из-за того, как выглядит 0,5 процента населения. Это начинается в очень раннем возрасте", — делилась Мелисса Маккарти

В 2025–2026 годах актриса начала появляться на публике в более стройном виде. По оценкам западных медиа, за годы она могла потерять до 40+ кг — но самая точных цифр не называет.

Сегодня Маккарти выглядит гораздо стройнее. У нее более четкий овал лица, заметно более тонкая талия, более выраженные черты фигуры. Актриса перешла на более приталенные и смелые луга.

На церемонии награждения "Оскар" звезда появилась в обжатом платье в пол, подчеркивающий талию. Маккарти с улыбкой позировала перед камерами на красной дорожке.

На 34-й ежегодной вечеринке Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом Маккарти появилась в красном обжатом платье из декольте. Звезда выглядела роскошно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где звезды хранят свои статуэтки "Оскар". Это почти всегда не почетные места.