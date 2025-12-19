Переговоры длились 16 часов. ЕС выделил Украине масштабную помощь

Украина будет возвращать кредит только тогда, когда Россия выплатит репарации

Участники саммита ЕС в Брюсселе по финансовой поддержке Украины согласовали предоставление Украине 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов. В то же время российские активы будут заморожены, пока РФ не компенсирует убытки Украине.

Что нужно знать:

Если бы ЕС не согласовал оказание помощи, дефицит украинского бюджета составил бы 45-50 миллиардов евро

Средства, которіе выделяют, — это не репарационный кредит, а общий заем ЕС

Возвращать деньги Киев будет только после того, как Москва выплатит репарации

Украина получит деньги от ЕС — что известно

О решении о предоставлении Киеву 90 миллиардов поддержки в соцсети X сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта. Он подчеркнул, что ЕС выполнила взятые на себя обязательства.

У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы было одобрено. Мы взяли на себя обязательства, мы выполнили их, – написал Кошта

Когда Киев будет возвращать ссуду

Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что это будет беспроцентный заем. Он подчеркнул, что возвращать его Украина будет только после того, как Россия выплатит репарации.

Это четкий сигнал из Европы Путину: эта война этого не стоит. Мы заморозим российские активы, пока Россия не компенсирует Украине ущерб, Фридрих Мерц

ЕС использует российские активы для финансирования украинского кредита

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что Евросоюз оставляет за собой право использовать остатки денег из российских активов для финансирования кредита, предоставленного Украине. Финансирование Украины после 2027 будет частью следующего обсуждения долгосрочного бюджета ЕС. Как пишет Politico.eu, переговоры о финансировании для Украины продолжались 16 часов.

Мы оставляем за собой право использовать остатки денег из российских активов, обездвиженных в ЕС, для финансирования кредита. Это решение, которое мы нашли вместе, — написала она в Х

Финансирование Украины в 2026-2027 годах — что известно

На саммите рассматривали два варианта: репарационный кредит за счет замороженных российских активов и механизм совместного долга Евросоюза. Присоединившийся к саммиту президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "мы не можем позволить себе, чтобы Украина осталась без ответа относительно финансов на следующий год". Решение, которое приняли страны Евросоюза — это не репарационный кредит, а "план Б" — общий заем ЕС.

Как сообщал "Телеграф", Украине на 2026 год нужно 52 миллиарда евро внешнего финансирования. Эта сумма позволит избежать вероятного коллапса, который создаст серьезную угрозу безопасности всей Европы.