Для Украины "энергетическое перемирие" имеет двойной эффект, – эксперт

Пауза в обстрелах может стать инструментом давления на Украину в будущем

После объявления так называемого "энергетического перемирия", которое по заявлениям представителей Кремля, продлится до 1 февраля, в Украине сохраняется высокое напряжение в дальнейшем развитии событий. Короткая пауза в массированных ударах по энергетической инфраструктуре не воспринимается ни как изменение стратегии Кремля, ни реальный шаг к деэскалации.

"Телеграф" пообщался с Оксаной Кузан, руководительницей аналитического отдела Украинского центра безопасности и сотрудничества, чтобы выяснить, чего на самом деле следует ожидать после завершения объявленной паузы, каковы мотивы Москвы и какие риски эта ситуация несет для Украины.

По словам эксперта, вероятность возобновления массированных ракетно-дроновых атак после завершения формального перемирия остается высокой. Сам формат договоренностей — ограничен во времени и без каких-либо обязательств — скорее указывает на тактическую паузу, чем на смену намерений России.

"России нужен, по меньшей мере, несколько недельный цикл, чтобы накопить ракеты, подготовить носители и спланировать очередную серию ударов, поэтому тишина не является признаком доброй воли, а лишь рабочей паузой в террористической стратегии", — объясняет Кузан.

Сбитая российская ракета Х-101

Она отмечает, что согласование Москвы на такое "перемирие" имеет сугубо прагматические и пропагандистские причины. Кремль получает возможность создать иллюзию гуманитарного жеста на фоне морозов, не отказываясь при этом ни от каких стратегических целей.

Ограниченный срок – несколько дней – позволяет России заявлять, что она ни от чего стратегически не отказывается, но "идет навстречу" международным призывам. По содержанию это такая же фикция, как и обмены пленными, которые каждый раз подаются как политические уступки, хотя на самом деле не меняют ни целей, ни характера войны Оксана Кузан

Отдельную роль в этой ситуации, по словам Кузан, играет Дональд Трамп, который пытается использовать паузу для усиления собственного политического образа.

"Такой формат позволяет Трампу продавать себя как незаменимого посредника, который якобы способен принести мир "одним звонком", и использовать этот нарратив во внутренней и внешней политике. В более широкой перспективе он пытается закрепить роль главного архитектора будущего соглашения, где именно его канал с Кремлем станет аргументом в пользу принятия навязанных условий", — отмечает она.

Дональд Трамп/WhiteHouse

В то же время для Украины эта ситуация имеет двойной эффект. Несколько дней тишины действительно могут дать возможность стабилизировать работу энергосистемы, провести ремонты и накопить резервы, что критически важно в условиях холодов. Но в то же время Россия уже может превратить перемирие в политический аргумент.

"Россия уже сейчас пытается конвертировать этот тактический жест в политический капитал: демонстрировать конструктивность и требовать от Запада и Украины зеркальных шагов — от смягчения санкций до де-факто признания оккупационных линий.

Есть риск, что часть западных акторов, уставших от войны и чувствительных к энергетическому шантажу, будет склонна воспринимать такие паузы как доказательство того, что с Кремлем можно быстро договориться, и давить на Киев с требованиями реалистичных компромиссов", — предостерегает Кузан.

Ключевой задачей для Украины, по ее мнению, остается недопущение превращения гуманитарных пауз в инструмент политического шантажа. Определяющим фактором войны будет не интенсивность ударов по энергетике, а ситуация на фронте.

"Террористические обстрелы болезненны, они уносят жизни, заставляют семьи мерзнуть, создают дополнительные страдания, но они не ломают украинское общество и не разрушают способность армии держать оборону. Даже если Россия после паузы удвоит интенсивность ударов, это не изменит главного — Украина должна сохранить устойчивость, укреплять ПВО уступки, замаскированные под плату за временное уменьшение террора", — подытожила эксперт.

