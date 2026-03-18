Киев может накрыть осадками: будет ли потепление перед еврейской Пасхой

"Еврейские кучки" таки дойдут до Украины

Погода в Киеве в конце марта будет влажной. Город накроют осадки, однако, несмотря на дожди, столицу ожидает настоящий температурный сюрприз — в воздухе пахнет настоящей весной.

Согласно прогнозу синоптиков ресурса Метеофор, вместо морозов в Киев придет теплая влажная масса. Температурные показатели будут соответствовать норме апреля.

График "апрельского" тепла в марте

Дни 25-26 марта начнутся с повышенной влажности и небольших дождей, но существенного похолодания не принесет. Напротив, киевлян ожидают комфортабельные +14°C днем, а ночная температура не будет опускаться ниже +4°C, что позволит городу дышать мягким весенним воздухом. Уже в пятницу, 27 марта, столицу ждет настоящий пик весны с преимущественно солнечной погодой и воздух прогреется до +16°C.

Несмотря на то, что выходные 28–29 марта будут дождливыми, температура останется стабильно высокой – в пределах +14…+15°C. Даже при осадках в Киеве будет чувствоваться особое тепло. Финальные дни месяца, 30 и 31 марта, также пройдут с влажной погодой, однако тенденция к теплу сохранится на уровне +13°C, и март передаст эстафету апрелю без намека на заморозки.

Стоит отметить, что в этом году период еврейских кучек совпадает с приходом теплых воздушных масс с юга. Несмотря на облачность и влажность, столбики термометров будут держаться на 5–7 градусов выше климатической нормы для конца марта.

Что такое "еврейские кучки"

Термин "еврейские кучки" — это народное название периода похолодания, дождей и сильного ветра, обычно наблюдаемого за неделю до еврейского праздника Песах (Пасхи).

Это явление не является научным метеорологическим термином, а, скорее, устойчивым фольклорным наблюдением, распространенным в Украине, Польше и Беларуси.

С точки зрения физики и метеорологии для этого есть логическое объяснение. Песах всегда приходится на первое полнолуние после весеннего равноденствия. Период полные часто сопровождается изменением атмосферного давления, которое приносит с собой циклоны, осадки и усиление ветра. Поскольку дата праздника привязана к лунному циклу, эти погодные изменения часто совпадают по времени.

Народные приметы

Считается, что "еврейские кучки" длятся около недели. В народе говорят:

Если в эти дни холодно и дождь — лето будет умеренным и не засушливым.

Если же стоит нетипичная жара – ждите прохладного лета.

Кстати, в этом году (2026) Песах начинается вечером 1 апреля. Соответственно, пик "кучек" и непостоянной погоды можно ожидать в последнюю неделю марта.

