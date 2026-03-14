Минус еще один союзник Путина? Почему Кубу охватили протесты и что там происходит (видео)

Кремль поддерживал страну со времен СССР

В Кубе, которая есть союзником России, вспыхнули антиправительственные протесты. Люди митингуют на улицах и палят офисы коммунистической партии.

Что нужно знать:

В ходе митингов есть по меньшей мере один раненый

Для разгона протестов правительство использует спецназовцев

Кризис в Кубе усиливается, что накаляет недовольство людей

Об этом сообщает Ciber Cuba. Отмечается, что города Кубы охватили протесты из-за сложной ситуации в стране.

Уже несколько недель наблюдаются отключение света и дефицит продуктов. В некоторых районах люди были без электричества по 20 часов. На фоне нарастающего кризиса кубинцы вышли на улицы.

Известно, что в городе Морон демонстранты подожгли здание Компартии. Во время инцидента один парень получил огнестрельное ранение в бедро. Выстрел произвел один из сотрудников полиции. Кубинские спецназовцы также использовали собак для разгона демонстрантов.

Почему кризис в стране усилился

Ухудшение ситуации с нефтепродуктами возникло после операции США в Венесуэле, после чего страна фактически осталась без одного из главных партнеров. Этот дефицит оказал влияние и на другие рынки и пищевую промышленность. Кроме того, в марте 2026 года произошла большая авария на крупнейшей теплоэлектростанции "Antonio Guiteras" в провинции Матансас, из-за чего миллионы людей остались без света.

Последствия аварии не ликвидировали до сих пор, что привело к массовым отключениям по 20 часов. Люди недовольны действиями правительства, которое по их мнению привело к одному из самых глубоких кризисов в стране за последние десятилетия.

Добавим, что на фоне протестов власти Кубы подтвердили начало переговоров с США, которые усилили экономическое давление на остров.

Как Куба связана с Россией

Куба — это социалистическое государство с коммунистическим режимом, который установился после революции 1959 года и властвует до сих пор. С этого времени страну активно поддерживал СССР, а после его развала продолжила Россия. С 60-х советские власти экономически поддерживали республику, покупая у нее сахарные тростники, табак и нефть.

В 1961 году при участии Кубы мир фактически оказался на грани ядерной войны. Этот период называют Карибским кризисом, который был конфликтом между США и СССР из-за размещения ядерного оружия на территории республики.

С 1991 года, после распада СССР, Россия и Куба сотрудничают в сферах энергетики, военной, туризме и финансах. Чтобы поддержать страну Кремль, даже простил Кубе немалую часть долга СССР — десятки миллионов долларов.

При этом Россия не прилагает никаких усилий, чтобы помочь Кубе справиться с кризисом и поддержать действующую власть. Что и неудивительно, учитывая, что после начала операции США и Израиля против Ирана, партнера Кремля, Москва лишь выражала обеспокоенность. Никаких действий лидер России Владимир Путин не предпринял для помощи союзнику. Вполне логично, что Куба тоже не получит должной поддержки.

