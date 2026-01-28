Улучшения с погодой в Киеве не будет: что говорят синоптики

Морозы ослабели — появилась новая угроза

Среда, 28 января, принесла киевлянам небольшое потепление после сильных морозов. Однако синоптики уже предупреждают о новых рисках для водителей и пешеходов. Туман снизит видимость до критических показателей, а на дорогах образуется гололедица.

В столице объявлен первый уровень опасности. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По словам синоптиков, в течение суток в Киеве будет облачно с небольшими осадками. Дождь будет идти с перерывами, местами возможен мокрый снег. Южный ветер усилится до 5-10 метров в секунду. Температура с 3-5 градусов мороза ночью поднимется до нуля днем.

Предупреждение Укргидрометцентра

В Киевской области показатели будут такими: после ночных 1-6 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 3 градусов тепла.

Главную опасность будет представлять собой туман, который снизит видимость до 200-500 метров. На дорогах ожидается гололедица.

Напомним,уже в ближайшие выходные Киев накроет аномальный холод. По данным метеорадаров, с 30 января морозы вернутся. Ночью прогнозируют до 10 градусов мороза, днем – около 4 градусов мороза. В субботу и воскресенье похолодание усилится.

Самые низкие показатели синоптики прогнозируют в начале февраля. По информации сервиса Meteofor, ночь на 2 февраля может стать самой холодной – ожидается до 22 градусов мороза. В то же время, на сайте meteo.ua отмечают, что температура может опуститься даже до 25 градусов мороза.

Прогноз погоды в Киеве по данным Meteofor

Прогноз погоды в Киеве по данным meteo.ua

В течение следующей недели ночная температура в столице будет держаться на уровне 15-20 градусов мороза, днем от 5 до 13 градусов мороза.

Следует помнить, что погодные радары и другие метеорологические сайты могут быть неточными. Более точный прогноз можно посмотреть на сайте Укргидрометцентра.

