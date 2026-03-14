Погубит не Россия: командир "Ахиллеса" назвал главное уязвимое место Украины

Каждый раз украинцы теряли государственность после ссор между собой

Россия уже осознает свою несостоятельность в борьбе против украинского сопротивления. Но близится момент, когда Украине важно будет не повторить ошибки прошлого.

Об этом командир 429 бригады беспилотных систем "Ахиллес" СБС ВСУ, Герой Украины Юрий Федоренко (Ахиллес) рассказал в интервью Армия TV. Он подчеркнул, что на этом этапе противостояния важную роль будет играть сплоченность украинцев.

Украинцы непобедимы?

По мнению командира, никто не способен победить украинцев, кроме них самих. Поэтому очень важно извлечь уроки прошлых веков.

"Единственный враг, который может нас реально разрушить — это мы сами. Россия не может. Они в который раз поняли, что не туда полезли. Например, если проведете экскурс со профессиональным историком и разберете каждый эпизод развития украинской государственности, вы поймете, что каждый раз мы потеряли государственность после того, как между собой поссорились", — подчеркнул Федоренко.

Как достичь мира

Как сообщал "Телеграф", по мнению Юрия Федоренко, с начала 2027 года и дальше интенсивность боев будет спадать. А после этого могут появиться предпосылки для прекращения войны. Он подчеркнул, что если Украина выстоит, тогда можно подписать мирное соглашение на условиях, которые позволят ей сохранить государственность. После этого политико-дипломатическим путем вернуть те территории, которые были незаконно оккупированы Россией.

По его словам даже отношение преемников Путина к Украине зависит от того, как она проявит себя в решающий момент. Главное сейчас выстоять и усилить позиции как на фронте, так и на дипломатической арене.

Плакат "Мировой мир на Украине!" Георга Гасенко, 1919 год. Фото Википедия

