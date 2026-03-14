Пенсии в Украине могут исчезнуть? Эксперт дал печальный прогноз для украинцев

Демографический кризис может не просто сдвинуть пенсионный возраст

В Украине сейчас, чтобы получать пенсионные выплаты, нужно иметь от 35 лет трудового стажа. Однако есть угроза, что пенсии вообще могут исчезнуть.

Об этом Александр Щербаков, эксперт Growford Institute по пенсионной реформе и управлению активами, рассказал "Телеграфу" в материале "Работать до 75 лет, а то и вовсе остаться без пенсий. Экономисты дали неутешительный прогноз украинцам".

По его словам, многие люди неправильно поняли заявление исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского в интервью The Page. Он говорил, что пенсионный возраст вполне могут сместить до 70–75 лет. Это обусловлено не только демографическим кризисом, но и тем, что многие пенсионеры работают после 60-65 лет.

"Сейчас для того, чтобы выйти на пенсию, нужно 35 лет страхового стажа. И имелось в виду, скорее всего, что свою трудовую деятельность люди должны начинать очень рано и заканчивать почти перед пенсионным возрастом. Тогда они смогут получить этот страховой стаж в размере 35 лет", — пояснил Щербаков.

Он добавил, что необходимый стаж могут увеличивать и в дальнейшем и постепенно изменить его с 35 до 40 лет. Надо позаботиться, чтобы каждый год стажа был защищен. При этом не платить единый взнос, получаемый Пенсионным фондом, не выход. Ведь тогда бюджет ПФУ будет сокращаться, а возможность выплачивать пенсионерам деньги будет снижаться.

"В этом разрезе вообще существует возможность, что выплачивать пенсию не смогут. То есть она исчезнет", — говорит Щербаков.

