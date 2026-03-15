Рискуете остаться с пустым кошельком: что запрещено делать 15 марта, чтобы не прогнать удачу

Не стоит 15 марта игнорировать основных традиций и запретов

В воскресенье, 15 марта, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память Агапия и еще семерых Кесарийских мучеников. По старому стилю этот праздник припадал на 28 марта.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня.

"В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения они не имеют"

Агапий Кесарийский — это раннехристианский мученик, который жил в конце III — начале IV века. Его память чтят вместе с еще семью христианами, погибшими за веру во времена гонений на христиан в Римской империи.

Что можно делать 15 марта:

В этот день православные обращаются с молитвами к великомученикам, просят здоровья, мира в семье, защиты от бед и укрепления веры;

По народным традициям 15 марта ходили в лес, благодарили его за щедрые дары и просили прощения за вмешательство человека в природу;

Наши предки верили, что в этот день стоит приколоть к одежде шпильку и носить ее до самого заката так, чтобы защититься от сглаза;

Хорошей приметой было застелить новое постельное белье и повесить в доме свежее полотенце. Говорили, что это принесет здоровье и благополучие на весь год;

Также существовала традиция попробовать в этот день кашу с медом. Считалось, что такое угощение помогает привлечь в дом удачу и достаток.

Церковный праздник 15 марта

Что нельзя делать 15 марта:

В день нельзя отказывать людям в помощи, потому что это привлечь в дом неприятности и неудачи;

Не рекомендуется брать или давать деньги в долг. Считалось, что любые финансовые дела в этот день могут обернуться потерями;

15 марта нельзя начинать новые проекты или браться за сложные и ответственные дела;

День неблагоприятным для путешествий и дальних поездок.

