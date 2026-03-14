Кратчайший путь в Европу и Турцию: где в Украине есть уникальный транспорт

Благодаря этому переходу путь из Одессы в Румынию сократился на 200 километров.

В Одесской области работает интересный транспортный объект. Поромная переправа Орловка – Исакча – это уникальный международный пункт пропуска через Дунай, впервые соединивший Украину с Румынией и ЕС прямым автомобильным сообщением.

Комплекс осуществляет пропуск через государственную границу для грузового, пассажирского и легкового транспорта.

Где находится переправа

Терминалы переправы расположены вблизи села Орловка Измаильского района Одесской области и румынского города Исакча Добруджа в Тулчинском уезде. На территории Украины сообщается с автодорогой М15 (Одесса — Рени).

История появления перехода

В 2015 году было подписано соглашение о создании транспортного коридора из Украины в Европу. Ее целью было сократить на 200 километров путь из Одессы в причерноморские регионы Румынии, Болгарии, Турции, а также некоторых районов Греции. Организация паромного сообщения позволила сэкономить на дороге 10-12 часов. Переправа открывает транспортный коридор Украина – Южная Европа.

Поромная Орловка – Исакча переправа работает круглосуточно. Фото porom.org

Официальное открытие паромной переправы состоялось 10 августа 2020 года. Переход Орловка – Исакча дает прямой и кратчайший путь из Украины в страны Южной Европы и Турции. Расстояние от паромного комплекса "Орловка" до румынского терминала "Исакча" составляет 900 метров, время перехода 7-8 минут.

Паромная переправа Орловка – Исакча – самый быстрый путь из Украины в ЕС. Фото porom.org

На паромной линии длиной 900 метров должны постоянно работать два парома — один украинского оператора, другой — румынского. Но в первые годы работы работал только один. Лишь 12 июля 2023 года на линии начал работу второй паром, после запуска которого переправа перешла на полуторачасовой график

Путь занимает всего 8 минут. Фото porom.org

На территории комплекса построен многофункциональный, двухуровневый причал для речных паромов с боковой загрузкой. Работающий на переправе паром может принимать единоразово до 30 легковых и 6 грузовых автомобилей. Причал может принимать паром каждые 15 минут (5 минут на выгрузку и 10 минут на загрузку парома). Соответственно, в сутки переправа может обслуживать от 2000 до 2500 единиц транспорта.

В сутки переправа может перевезти до 2500 единиц транспорта. Фото porom.org

Расстояние от украинского до румынского берега составляет 900 метров. Фото porom.org

Российские обстрелы переправы

В ночь на 26 сентября 2023 года российские оккупанты обстреляли паромную переправу Орловка — Исакча. Сообщалось о повреждении портовой инфраструктуры, более 30 грузовиков, ранении двух водителей и разрушении здания пункта пропуска и складских помещений.

В ночь на 22 ноября 2025 года, во время массированной российской дроновой атаки, под ударом снова оказался пункт пропуска "Орловка", в результате которого пострадали два человека. Несмотря на активную работу сил ПВО, зафиксированы повреждения объектов гражданского назначения, фасадов, крыш и остекления административных зданий. Также повреждения получили 11 грузовых автомобилей.

