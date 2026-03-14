Россиян заставляют переходить на рации и бумажные карты. Вызовет ли цифровая изоляция протесты в РФ?

Эксперты поделились прогнозами событий

В столице России проблемы с мобильной связью и интернетом, из-за чего москвичи массово покупают рации, пейджеры и бумажные карты. "Телеграф" пообщался с экспертами о том, к чему приведет информационный "железный занавес": он пойдет на пользу режиму Путина или вызовет протесты и недовольство.

Все зависит от силовиков

Виталий Портников, украинский журналист, публицист, писатель и телеведущий, считает, что Путин продолжает использовать войну как инструмент для дальнейшего усиления тоталитаризма в России.

"Но вопрос не в реакции общества, а в эффективности силового аппарата. Если у этого самого аппарата есть достаточные возможности, не стоит рассчитывать, что даже негативная реакция общества может привести к каким-то чувствительным изменениям", – утверждает он.

Публицист напомнил о событиях в Беларуси в 2020 году и в Иране в 2026-м. Поэтому не нужно допускать аналогичных ошибок с Россией.

Виталий Портников

Вернуться к первичному состоянию

По мнению Евгения Магды, украинского политолога, историка, журналиста, директора Института мировой политики, в России телевизор давно победил холодильник. А военная истерия, связанная с противостоянием с Украиной, позволяет Российской Федерации и ее властям создавать матрицу постоянного давления.

"Поэтому пусть пока радуются тому, что можно покупать рации и пейджеры, потому что скоро перейдут на самокрутки и на бражку, вернутся в свое первоначальное состояние. Это, я думаю, должно быть нашей целью", — сказал политолог.

Евгений Магда

Кого боится Кремль

Владимир Цыбулько, украинский политический эксперт, писатель и политический деятель отмечает, что блокировка Telegram и вообще проблемы с интернетом в России – все это делается против Z-патриотов.

"Ну, по поводу блокировки и перехода на пейджеры, на самом деле есть проблема в том, что российские власти боятся каких-либо горизонтальных коммуникаций. Страх нынешней российской власти перед возможностью народа горизонтально между собой обмениваться чем-то – это просто страшный сон", – говорит он.

Политический эксперт отметил, что либералов в РФ не осталось: они либо интегрированы во власть, либо не способны на протест.

Владимир Цыбулько

"В Москве сейчас есть единственная сила, которая может очень жестко и быстро организоваться. Это так называемые "зетники". У "зетников" действительно есть коммуникация. Они в свое время очень мощно эксплуатировали именно Telegram", — сказал Цыбулько и добавил, что именно поэтому московские власти сейчас так жестко настроены против этого мессенджера.

Он пояснил, что подобная модель коммуникации с обществом в России разрушена. Но модель саботажа и взрывных действий, которые, например, остановят метро, электроснабжение, железную дорогу, очень чувствительно разрушают доверие к власти.

Почему Путин больше не доверяет ура-патриотам

"Мы знаем, что в России партизаны пока взрывали релейные шкафы, а потом и не релейные шкафы. То есть уже опыт даже рельсовой войны в России есть на сегодня. Отсюда эта паника, потому что Путин уже выглядит несостоятельным. То есть Путин уже проиграл", — говорит эксперт.

Нынешний глава Кремля в глазах Z-патриотов, являвшихся его реактивным электоратом, уже не годится. И поэтому власти больше всего боятся именно бунта "зетников" и присоединяющихся к ним фронтовиков.

"В России все знают, что украинские войска не пойдут на Москву, но и устойчивость власти сейчас просто супер низкая. Финансов нет, экономика рушится, социальных платежей нет, покупать высшую элиту тоже нечем", – пояснил Цыбулько.

В свое время население России радостно приветствовало Пригожинский рейд, потому что ненавидит Путина и всю эту клику. Просто в РФ нет культуры политического протеста и политического диалога.

Поможет ли Кремлю запрет Telegram

"И поэтому запреты Телеграмма ничего не дают. Ну, в Darknet перейдут. Ну, невозможно все контролировать. В конце концов перейдут на обычные телефоны", — прогнозирует эксперт.

В России на сканирование заряжены работы, реагирующие только на ключевые фразы, связанные с терроризмом. Но ведь можно использовать сигналы, которые не поймет робот.

"Лексика и риторика последнего месяца показывает, что "зетники" уже пошли против Путина. Очень жестко. Во-первых, их начали сажать. Их же режим не просто от соски отрывает", – объяснил Цыбулько.

Z-патриотов начинают сажать за решетку по обвинению в манипуляции с какими-то средствами. В свое время их подсадили на государственное и бюджетное финансирование.

Раньше они критиковали Шойгу, но это было разрешено. Теперь, когда они обвиняют Путина, власти радикализировались, пытаясь перестраховаться. Паранойя власти порождает неадекватную, непропорциональную предупредительную политику.

Тренировались на Иране

Он также упомянул, что в 2015 году Telegram использовался на первых массовых акциях протеста в Иране. Именно тогда, по его мнению, российские власти смогли слить систему горизонтальной связи между иранцами. Тогда же они приобрели определенный опыт, который позволил сейчас изобрести тотальную глушилку.

"Махом", куда людей загоняли из-под палки, занимался сын первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Также интересно, что мошенники, от которых якобы Кремль "пытался защитить" россиян, теперь обжились в Махе.

Причем здесь Венгрия

"Особенно атака на Telegram выглядит странно, потому что в свое время они делали на него ставку и успешно эксплуатировали. Кстати, те, кто разрабатывал ботоферму Пригожина, сейчас занимаются избирательной компанией Орбана", — рассказал эксперт.

По его мнению, Россия апробировала эту систему в Иране и сейчас хочет это сделать в Венгрии, если там дойдет до более жесткого гражданского противостояния. Нынешнему премьеру, чтобы сохранить власть, нужно привести к жесткому гражданскому конфликту и ввести на какой-то период чрезвычайное положение.

Комментируя ситуацию в Венгрии, Цыбулько отметил, что оппозиционный кандидат Петр Мадяр "немножко влупил в штангу", когда стал защищать Венгрию по сценарию Орбана.

