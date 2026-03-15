Пасха не за горами: где лучшие цены на праздничный декор для пасок

Эти элементы станут настоящими украшениями праздничной выпечки

В преддверии Пасхальных праздников полки торговых сетей в Украине переполнены разнообразными безделушками и украшениями на паску. Однако ценовые предложения могут значительно отличаться.

"Телеграф" решил сравнить цены в трех известных сетях и выбрать самые выгодные варианты. Среди товаров рассматривались три направления: глазурь, посыпка и декоративные украшения на выпечку.

Глазурь

В АТБ предлагается, среди прочих вариантов, глазурь "Блестящий метеорит", 75 грамм. Ее цена является самой высокой среди конкурентов — 24.90 грн.

В "Сільпо" предлагается также цветная глазурь "Глазурь цветная с натуральными красителями", 75 грамм. Ее цена — 22.59 грн.

В "Авроре" предлагают самую выгодную цену на глазурь "Блестящий метеорит", 75 грамм. Она стоит — 22 грн.

Посыпка

В АТБ посыпка перламутровая "Весенняя мечта", 80 граммов, продается по самой высокой цене. Одна баночка ее стоит 59.90 грн.

В "Сільпо" перламутровая посыпка предлагается в таре весом 50 граммов. Ее цена — 29.19 грн.

В "Авроре" предлагают самый выгодный вариант на кондитерскую посыпку в баночке весом 80 грамм. Она стоит, как и глазурь — 22 грн.

Декоративные украшения

В АТБ не слишком большой выбор декоративных украшений к Пасхе. В частности композиция из пасхальных яиц в форме букета продается по 34.90 грн за штуку.

В "Сільпо" декоративные украшения к Пасхе тоже не поражают разнообразием. В то же время здесь декор самый дорогой – фигурка пасхального зайца на палочке стоит – 79.90 грн за штуку.

В "Авроре" лучшее предложение в этом сегменте. Так, набор из пяти пасхальных зайцев на палочке продается за 44 грн.

