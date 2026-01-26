"Фламинго" успешно атаковала Россию. Что особенного в этой ракете и какие последствия удара (фото)

Дальность ее полета составляет более 3 тысяч км

Украинская ракета "Фламинго" нанесла удар по российскому предприятию в Белгороде, обслуживающему военно-промышленный комплекс РФ. На спутниковых фото видны серьезные повреждения и попадание в цель.

"Телеграф" расскажет, что известно о ракете "Фламинго" и ее использовании. Заметим, что эту ракету считают дальнобойной с зарядом более 1 тонны.

Что известно об атаке на российский завод

Российская пропаганда говорит, что якобы из 4 ракет "до завода долетела только одна". Однако спутниковые снимки свидетельствуют о другом: вероятно 4/4 ракеты достигли района цели, а радиус отклонения примерно 80 м. Самая большая зона разрушений (25 м) не соответствует версии об "одном попадании", пишут OSINT-каналы.

Последствия атаки Фламинго в Белгороде Фото: OSINT-каналы.

Ракета "Фламинго"

Ракета "Фламинго": что известно и характеристика

Украинская крылатая ракета "Фламинго" была представлена в феврале 2025 года. Она предназначена для поражения стратегических объектов. Фактически это самая современная крылатая ракета. Ее длина, по оценкам экспертов, составляет 10-12 метров, размах крыльев – около 6 метров. Для сравнения, Storm Shadow/Scalp – вдвое меньше, Х-101 – примерно в полтора раза меньше.

Ракета "Фламинго"

Ракета имеет фиксированное прямое крыло и двигатель, расположенный над фюзеляжем. Такая конструкция упрощает производство, позволяя добиться заявленной производственной мощности более 50 ракет в месяц. Недостатком является продолжительное время предстартовой подготовки, которое составляет 20-40 минут.

Основные технические характеристики ракеты "Фламинго" (FP-5):

Дальность полета: до 3000 км.

до 3000 км. Боевая часть: 1000-1150 кг.

1000-1150 кг. Скорость: максимальная – 950 км/ч, крейсерная – 850–900 км/ч.

максимальная – 950 км/ч, крейсерная – 850–900 км/ч. Время в воздухе: более 4 часов.

более 4 часов. Система наведения: комбинированная — спутниковая навигация (устойчивая к РЭБ) и инерционная.

комбинированная — спутниковая навигация (устойчивая к РЭБ) и инерционная. Двиготель: турбореактивный, вероятно АИ-25ТЛ.

турбореактивный, вероятно АИ-25ТЛ. Максимальный взлетный вес: 6-6,2 тонн.

6-6,2 тонн. Размах крыла: 6 метров.

6 метров. Запуск: наземный, с пусковой установкой (трейлер).

Когда Украина применяла "Фламинго"

По словам президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на конец октября 2025 года ракета "Фламинго" успешно была применена в боевых условиях по меньшей мере 9 раз.

Впервые публично об атаке стало известно в конце августа 2025 года. Тогда ракета поразила позиции России на временно оккупированной территории в Крыму в районе Армянска — в частности, опорный пункт и стоянку кораблей ФСБ.

Как выглядит ракета "Фламинго"

Еще сообщалось об атаках "Фламинго" осенью 2025 года. Они также включали удары по объектам во временно оккупированном Крыму, Запорожской области и объектам на территории России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, реально ли сбивать российские дроны на подлете к Украине с помощью ИИ.