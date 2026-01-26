Укр

"Фламинго" успешно атаковала Россию. Что особенного в этой ракете и какие последствия удара (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ракета "Фламинго" Новость обновлена 26 января 2026, 11:46
Ракета "Фламинго". Фото Коллаж "Телеграфа"

Дальность ее полета составляет более 3 тысяч км

Украинская ракета "Фламинго" нанесла удар по российскому предприятию в Белгороде, обслуживающему военно-промышленный комплекс РФ. На спутниковых фото видны серьезные повреждения и попадание в цель.

"Телеграф" расскажет, что известно о ракете "Фламинго" и ее использовании. Заметим, что эту ракету считают дальнобойной с зарядом более 1 тонны.

Что известно об атаке на российский завод

Российская пропаганда говорит, что якобы из 4 ракет "до завода долетела только одна". Однако спутниковые снимки свидетельствуют о другом: вероятно 4/4 ракеты достигли района цели, а радиус отклонения примерно 80 м. Самая большая зона разрушений (25 м) не соответствует версии об "одном попадании", пишут OSINT-каналы.

Последствия атаки Фламинго в Белгороде
Последствия атаки Фламинго в Белгороде Фото: OSINT-каналы.
Ракета Фламинго
Ракета "Фламинго"

Ракета "Фламинго": что известно и характеристика

Украинская крылатая ракета "Фламинго" была представлена в феврале 2025 года. Она предназначена для поражения стратегических объектов. Фактически это самая современная крылатая ракета. Ее длина, по оценкам экспертов, составляет 10-12 метров, размах крыльев – около 6 метров. Для сравнения, Storm Shadow/Scalp – вдвое меньше, Х-101 – примерно в полтора раза меньше.

Ракета Фламинго
Ракета "Фламинго"

Ракета имеет фиксированное прямое крыло и двигатель, расположенный над фюзеляжем. Такая конструкция упрощает производство, позволяя добиться заявленной производственной мощности более 50 ракет в месяц. Недостатком является продолжительное время предстартовой подготовки, которое составляет 20-40 минут.

Основные технические характеристики ракеты "Фламинго" (FP-5):

  • Дальность полета: до 3000 км.
  • Боевая часть: 1000-1150 кг.
  • Скорость: максимальная – 950 км/ч, крейсерная – 850–900 км/ч.
  • Время в воздухе: более 4 часов.
  • Система наведения: комбинированная — спутниковая навигация (устойчивая к РЭБ) и инерционная.
  • Двиготель: турбореактивный, вероятно АИ-25ТЛ.
  • Максимальный взлетный вес: 6-6,2 тонн.
  • Размах крыла: 6 метров.
  • Запуск: наземный, с пусковой установкой (трейлер).

Когда Украина применяла "Фламинго"

По словам президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на конец октября 2025 года ракета "Фламинго" успешно была применена в боевых условиях по меньшей мере 9 раз.

Впервые публично об атаке стало известно в конце августа 2025 года. Тогда ракета поразила позиции России на временно оккупированной территории в Крыму в районе Армянска — в частности, опорный пункт и стоянку кораблей ФСБ.

Как выглядит ракета Фламинго
Как выглядит ракета "Фламинго"

Еще сообщалось об атаках "Фламинго" осенью 2025 года. Они также включали удары по объектам во временно оккупированном Крыму, Запорожской области и объектам на территории России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, реально ли сбивать российские дроны на подлете к Украине с помощью ИИ.

Теги:
#Ракета #Фламинго #Война с РФ