"Фламінго" упішно атакувала Росію. Що особливого у цій ракеті та які наслідки удару (фото)

Українська ракета "Фламінго" завдала удару по російському підприємству у Бєлгороді, яке обслуговує військово-промисловий комплекс РФ. На супутникових фото видно серйозні ушкодження та стовідсоткове влучання в ціль.

"Телеграф" розповість, що відомо про ракету "Фламінго" та її використання. Зауважимо, що цю ракету вважають далекобійною з зарядом в понад 1 тонну.

Що відомо про атаку на російський завод

Російська пропаганда каже, що нібито з 4 ракет "до заводу долетіла лише одна". Проте супутникові знімки свідчать про інше: ймовірно 4/4 ракети досягли району цілі, а радіус відхилення приблизно 80 м. Найбільша зона руйнувань (25 м) не відповідає версії про "одне влучання", пишуть OSINT-канали.

Наслідки атаки Фламінго у Бєлгороді. Фото: OSINT-канали.

Ракета "Фламінго"

Ракета "Фламінго": що відомо та характеристика

Українська крилата ракета "Фламінго" була представлена у лютому 2025 року. Вона призначена для ураження стратегічних об'єктів. Фактично це найсучасніша крилата ракета. Її довжина, за оцінками експертів, становить 10–12 метрів, розмах крил — близько 6 метрів. Для порівняння, Storm Shadow/Scalp — удвічі менші, Х-101 — приблизно в півтора раза менші.

Ракета "Фламінго"

Ракета має фіксоване пряме крило та двигун, розташований над фюзеляжем. Така конструкція спрощує виробництво, дозволяючи досягти заявленої виробничої потужності понад 50 ракет на місяць. Недоліком є довший час передстартової підготовки, який становить 20–40 хвилин.

Основні технічні характеристики ракети "Фламінго" (FP-5):

Дальність польоту: до 3000 км.

до 3000 км. Бойова частина: 1000–1150 кг.

1000–1150 кг. Швидкість: максимальна — 950 км/год, крейсерна — 850–900 км/год.

максимальна — 950 км/год, крейсерна — 850–900 км/год. Час у повітрі: понад 4 години.

понад 4 години. Система наведення: комбінована — супутникова навігація (стійка до РЕБ) та інерційна.

комбінована — супутникова навігація (стійка до РЕБ) та інерційна. Двигун: турбореактивний, ймовірно АІ-25ТЛ.

турбореактивний, ймовірно АІ-25ТЛ. Максимальна злітна вага: 6–6,2 тонн.

6–6,2 тонн. Розмах крила: 6 метрів.

6 метрів. Запуск: наземний, з пускової установки (трейлер).

Коли Україна застосовувала "Фламінго"

За словами президента України Володимира Зеленського, станом на кінець жовтня 2025 року ракету "Фламінго" успішно було застосовано в бойових умовах щонайменше 9 разів.

Вперше публічно про атаку стало відомо в кінці серпня 2025 року. Тоді ракета вразила позиції Росії на тимчасово окупованій території в Криму в районі Армянська — зокрема опорний пункт і стоянку кораблів ФСБ.

Як виглядає ракета "Фламінго"

Ще повідомлялось про атаки "Фламінго" восени 2025 року. Вони також включали удари по об’єктах у тимчасово окупованому Криму, Запорізькій області та по об’єктах на території Росії.

