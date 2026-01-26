Рус

"Фламінго" упішно атакувала Росію. Що особливого у цій ракеті та які наслідки удару (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ракета Фламінго Новина оновлена 26 січня 2026, 11:46
Ракета Фламінго. Фото Колаж "Телеграфу"

Дальність її польоту становить понад 3 тисяч км

Українська ракета "Фламінго" завдала удару по російському підприємству у Бєлгороді, яке обслуговує військово-промисловий комплекс РФ. На супутникових фото видно серйозні ушкодження та стовідсоткове влучання в ціль.

"Телеграф" розповість, що відомо про ракету "Фламінго" та її використання. Зауважимо, що цю ракету вважають далекобійною з зарядом в понад 1 тонну.

Що відомо про атаку на російський завод

Російська пропаганда каже, що нібито з 4 ракет "до заводу долетіла лише одна". Проте супутникові знімки свідчать про інше: ймовірно 4/4 ракети досягли району цілі, а радіус відхилення приблизно 80 м. Найбільша зона руйнувань (25 м) не відповідає версії про "одне влучання", пишуть OSINT-канали.

Наслідки атаки Фламінго у Бєлгород
Наслідки атаки Фламінго у Бєлгороді. Фото: OSINT-канали.
Ракета Фламінго
Ракета "Фламінго"

Ракета "Фламінго": що відомо та характеристика

Українська крилата ракета "Фламінго" була представлена у лютому 2025 року. Вона призначена для ураження стратегічних об'єктів. Фактично це найсучасніша крилата ракета. Її довжина, за оцінками експертів, становить 10–12 метрів, розмах крил — близько 6 метрів. Для порівняння, Storm Shadow/Scalp — удвічі менші, Х-101 — приблизно в півтора раза менші.

Ракета Фламінго
Ракета "Фламінго"

Ракета має фіксоване пряме крило та двигун, розташований над фюзеляжем. Така конструкція спрощує виробництво, дозволяючи досягти заявленої виробничої потужності понад 50 ракет на місяць. Недоліком є довший час передстартової підготовки, який становить 20–40 хвилин.

Основні технічні характеристики ракети "Фламінго" (FP-5):

  • Дальність польоту: до 3000 км.
  • Бойова частина: 1000–1150 кг.
  • Швидкість: максимальна — 950 км/год, крейсерна — 850–900 км/год.
  • Час у повітрі: понад 4 години.
  • Система наведення: комбінована — супутникова навігація (стійка до РЕБ) та інерційна.
  • Двигун: турбореактивний, ймовірно АІ-25ТЛ.
  • Максимальна злітна вага: 6–6,2 тонн.
  • Розмах крила: 6 метрів.
  • Запуск: наземний, з пускової установки (трейлер).

Коли Україна застосовувала "Фламінго"

За словами президента України Володимира Зеленського, станом на кінець жовтня 2025 року ракету "Фламінго" успішно було застосовано в бойових умовах щонайменше 9 разів.

Вперше публічно про атаку стало відомо в кінці серпня 2025 року. Тоді ракета вразила позиції Росії на тимчасово окупованій території в Криму в районі Армянська — зокрема опорний пункт і стоянку кораблів ФСБ.

Як виглядає ракета Фламінго
Як виглядає ракета "Фламінго"

Ще повідомлялось про атаки "Фламінго" восени 2025 року. Вони також включали удари по об’єктах у тимчасово окупованому Криму, Запорізькій області та по об’єктах на території Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи реально збивати російські дрони на підльоті до України за допомогою ШІ.

Теги:
#Ракета #Фламінго #Війна з РФ