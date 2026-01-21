Есть единственный риск: при каких условиях США могут прекратить поддержку Украины

Европейские страны могут вдвое увеличить финансирование закупки американского оружия для Украины

Ракетные обстрелы критической инфраструктуры Киева не связаны с задержанием российских танкеров американскими военными. Также сейчас у США нет оснований прекращать поддержку Украины.

Американцы могут остановить помощь только при одном условии. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал политический эксперт и управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Комментируя информацию New York Times по поводу "асимметричного ответа" россиян, в виде ракетных обстрелов Киева, в ответ на захват США танкеров российского "теневого флота", эксперт отметил, что здесь трудно найти параллели. За время полномасштабного вторжения войска РФ сотни раз обстреливали Киев, даже до того, как американцы начали "охоту" на подсанкционные суда агрессора.

"Слушайте, давайте New York Times меньше цитировать. Демократические СМИ многое пишут о Трампе последние 10 лет. Что значит, что мериканцы захватили танкеры, а они ударили ракетами по Киеву? Так они до этого били ракетами по Киеву, даже когда американцы не захватывали танкеры", — сказал Загородний.

По его словам, то, что сейчас американские спецназовцы захватывают танкера из российского "теневого флота", является большим позитивом для Украины. Это напрямую влияет на экономику РФ.

Также в статье указано, что президент Дональд Трамп может полностью "перекрыть кислород", даже продажу оружия, Украине, если Европа ответит США контрмерами на наложенные пошлины из-за Гренландии. В свою очередь, эксперт подчеркнул, что это почти нереально, поскольку американские компании уже заключили контракты на производство оружия и вряд ли откажутся от них.

"Перекроют ли Украине кислород? Ну, а что случится даже если перекроют? Контракты прекратят выполнять, которые уже заказаны. Как тогда Трамп будет выглядеть перед своими производителями ВПК? Ну, слушайте, давайте меньше тоже вестись на фейки, особенно от газет, принадлежащих к домократической партии. Они постоянно вокруг него фейки распространяют. Поводов прекращать помощь у США нет. Они заинтересованы в выполнении своих контрактов", — подчеркнул Загородний.

Какой есть риск для Украины

Однако также есть и серьезный риск для Украины. США могут найти основания для расторжения контрактов.

"Единственный риск, когда американцы найдут повод не выполнять контракт перед Украиной. Это станет возможным, если мы напрямую пойдем договариваться с китайцами. Этого не нужно делать, потому что это может быть повод для прекращения помощи, даже выполнения контрактов. Да, деньги на приобретение американского оружия есть, здесь вопрос к европейцам по выделению денег Украине. Они в два раза могут увеличить помощь спокойно", – отметил Загородний.

