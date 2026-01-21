Існує єдиний ризик: за яких умов США можуть припинити підтримку України

Європейські країни можуть вдвічі збільшити фінансування закупівлі американської зброї для України

Ракетні обстріли критичної інфраструктури Києва не пов'язані із затриманням російських танкерів американськими військовими. Також зараз у США немає підстав припиняти підтримку України.

Американці можуть зупинити допомогу лише за однієї умови. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів політичний експерт та керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

Коментуючи інформацію New York Times щодо "асиметричної відповіді" росіян, у вигляді ракетних обстрілів Києва, у відповідь на захоплення США танкерів російського "тіньового флоту", експерт зазначив, що тут важко знайти паралелі. За час повномасштабного вторгнення війська РФ сотні разів обстрілювали Київ, навіть до того, як американці почали "полювання" на підсанкційні судна агресора.

"Слухайте, давайте New York Times менше теж цитувати. Демократичні ЗМІ багато чого пишуть про Трампа останні 10 років. Що значить, що американці захопили танкери, а вони вдарили ракетами по Києву? Так вони до цього били ракетами по Києву, навіть коли американці не захоплювали танкери", — сказав Загородній.

За його словами, те, що зараз американські спецпризначенці захоплюють танкери з російського "тіньового флоту", є великим позитивом для України. Це напряму впливає на економіку РФ.

Також в статті вказано, що президент Дональд Трамп може повністю "перекрити кисень", навіть продаж зброї, Україні, якщо Європа відповість США контрзаходами на накладені мита через Гренландію. Своєю чергою, експерт наголосив, що це майже нереально, оскільки американські компанії вже уклали контракти на виготовлення зброї і навряд відмовляться від них.

"Чи перекриють Україні кисень? Ну, а що станеться навіть якщо перекриють? Контракти перепинять виконувати, які вже замовлені. Як тоді Трамп буде виглядати перед своїми виробниками ВПК? Ну, слухайте, давайте менше теж вестися на фейки, особливо від газет, які належать до демократичної партії. Вони постійно навколо нього фейки розповсюджують. Приводів припиняти допомогу з боку США немає. Вони зацікавленні у виконанні своїх контрактів", — наголосив Загородній.

Який є ризик для України

Проте такоє існує й серйозний ризик для України. США можуть знайти підстави для розірвання контрактів.

"Єдиний ризик, коли американці знайдуть привід не виконувати контракт перед Україною. Це стане можливим, якщо ми напряму підемо домовлятися з китайцями. Цього не треба робити, тому що це може бути привід для припинення допомоги, навіть виконання контрактів. Так, гроші на придбання американської зброї є, тут питання до європейців щодо виділення грошей Україні. Вони в два рази можуть збільшити допомогу спокійно", — зазначив Загородній.

