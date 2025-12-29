"Интересный кейс для психологов". Как украинцы отреагировали на пресс-конференцию Трампа и Зеленского

Позицию США по гарантиям безопасности называют нелогичной

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа вызвала немало реакций со стороны украинского общества. Без внимания не остались слова американского президента о том, что глава России Владимир Путин якобы хочет видеть Украину успешным государством.

"Телеграф" собрал самые главные реакции журналистов, политологов и других деятелей. Отметим, что встреча лидеров проходила 28 декабря, основные вопросы, который обсуждали, мирный план и окончание войны в Украине.

Что нужно знать:

Трамп подчеркнул, что Европа должна стать основным гарантом безопасности Украины, а не США

Мирный план согласован более чем на 90%

Пресс конференция Трампа и Зеленского длилась 2,5 часа

Реакция украинцев на встречу лидеров

Украинский журналист Виталий Портников, подводя итоги встречи президента США и Украины, отметил, что не понимает некоторых позиций Белого дома. Так как они выглядят нелогичными.

По его словам, не Европа должна быть основным гарантом безопасности, а США, ведь Россия — страна с одним из крупнейших ядерных арсеналов и выступать в противовес ей должна такая же страна, то есть Штаты.

Украинский политолог Алексей Голобуцкий довольно коротко и метко подвел итоги этой встречи: "Мой вывод о пресухе Трампа и Зеленского: Донбасс придется отдать…"

Алексей Голобуцкий о встрече Трампа и Зеленского

Политический обозреватель Медиа "Грунт", юрист Александр Нотевский после пресс-конференции Зеленского и Трампа отметил, что в ближайшее время не будет мира в Украине, а также выборов или референдума.

"Ключ к прекращению огня — не наши договоренности с американцами, а готовность Путина заканчивать войну. Он сегодня не услышал ничего, что должно стимулировать эту готовность", — считает Нотевский.

Также есть и положительные результаты, ведь давления со стороны США на пресс-конференции не было.

Александр Нотевский о встрече Трампа и Зеленского

Общественная деятельница, глава коммуникаций медиа "Грунт" Мелания Подоляк по результатам встречи опубликовала короткое изречение: "Честно говоря ничего не понятно, кроме того, что все поели".

Мелания Подоляк о встрече Трампа и Зеленского

Относительно еды и речи Трампа, где он не раз подчеркивал свою силу, высказалась и известная журналистка Анна Маляр: "Здесь даже комментировать нечего. Это интересный кейс для психологов. Где-то кто-то его так сильно обесценил когда-то, что он кладет на плаху этой обиде судьбу народов — и своего, и нашего".

Анна Маляр о встрече Трампа и Зеленского

Впоследствии она опубликовала еще сообщение, где говорилось, что на обеде с Трампом всех присутствующих угощали его именным тортом.

Анна Маляр о встрече Трампа и Зеленского

Основатель, председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак написал: "Послевкусие после новой встречи Трампа и Зеленского. Этот "переговорный самолет" вряд ли имеет шанс взлететь".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Зеленский назвал "красные линии" Украины в мирном плане.