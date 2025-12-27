Отдал жизнь за свободу: что известно о погибшем на Запорожье лидере РДК Денисе Капустине

Россиянин поддерживал Евромайдан и выступал за свободу Украины

В ночь на 27 декабря 2025 года в Запорожском направлении погиб россиянин Денис Капустин, известный как White Rex. Он командовал Российским добровольческим корпусом, воевавшим на стороне Украины против режима Путина.

Он выступал за справедливость и мечтал о "нормальной" России. "Телеграф" собрал биографические данные об этом героическом человеке, который положил свою жизнь ради свободы.

Что известно о Денисе Капустине

Денис Евгеньевич Капустин родился в Москве 6 марта 1984 года. Также был известен как Денис Никитин или White Rex. В 2001 году, в возрасте 17 лет, вместе с семьей переехал в Кельн (ФРГ).

Местное полицейское управление называло его одним из самых влиятельных неонацистских активистов в Германии и отмечало, что он вывел на профессиональный уровень бойцовскую субкультуру в стране. Также сообщалось, что в Швейцарии он проводил боевую подготовку членов правой швейцарской националистической партии (PNOS). Как писали Reuters, он "часто называл себя националистом, борющимся за Россию, принадлежащую этническим русским", в то же время "характеризовал себя как неонациста и сторонника превосходства белой расы". СМИ часто называли Капустина неонацистом, хотя сам он это отрицал. Так как считал себя националистом.

Денис Капустин. Фото Светлана Кирган/armyinform

Денис поддерживал Евромайдан. С 2017 года проживал в Украине. Кроме активистской деятельности организовывал соревнования по единоборствам. С 2019 году ему запретили въезд в страны Шенгенской зоны.

После вторжения россиян в 2022 году основал и возглавил Российский добровольческий корпус (РДК) – группу россиян, выступающих против режима Владимира Путина. В августе 2022 года подразделение вошло в состав Международного легиона ГУР МО Украины.

В марте 2023 года вместе с несколькими членами РДК принимал участие в рейде украинских подразделений в Брянскую область. За это был внесен Следственным комитетом РФ в список террористов. В мае того же года, вероятно, совместно с легионом "Свобода России" участвовал в рейде в Белгородскую область.

Бойцы РДК во время рейда в Белгородскую область. Фото Википедия

16 ноября 2023 Денис Капустин заочно получил пожизненный срок заключения в России. Никитина обвиняли в госизмене, покушении на теракт, террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретении взрывчатки.

В ночь на 27 декабря 2025 года Денис Капустин погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

Денис Капустин. Фото: Телеграмм РДК

