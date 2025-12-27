Віддав життя за свободу: що відомо про загиблого на Запоріжжі лідера РДК Дениса Капустіна

Росіянин підтримував Євромайдан та виступав за свободу України

В ніч на 27 грудня 2025 року на Запорізькому напрямку загинув росіянин Денис Капустін, відомий як White Rex. Він командував Російським добровольчим корпусом, що воював на боці України проти режиму Путіна.

Він виступав за справедливість та мріяв про "нормальну" Росію. "Телеграф" зібрав біографічні дані про цю героїчну людину, яка поклала своє життя заради свободи.

Що відомо про Дениса Капустіна

Денис Євгенійович Капустін народився в Москві 6 березня 1984 року. Також був відомий як Денис Нікітін або White Rex. У 2001 році, у віці 17 років, разом з сім'єю переїхав до Кельна (ФРН).

Місцеве поліцейське управління називало його "одним із найвпливовіших неонацистських активістів" у Німеччині та зазначало, що він вивів на професійний рівень бійцівську субкультуру в країні. Також повідомлялось, що у Швейцарії він здійснював бойову підготовку членів правої швейцарської націоналістичної партії (PNOS). Як писали Reuters, він "часто називав себе націоналістом, який бореться за Росію, що належить етнічним росіянам", водночас "характеризував себе, як неонациста і прихильника переваги білої раси". ЗМІ часто називали Капустіна неонацистом, хоча сам він це заперечував. Оскільки вважав себе націоналістом.

Денис Капустін. Фото Світлана Кирган/armyinform

Денис підтримував Євромайдан. З 2017 року проживав в Україні. Окрім активістської діяльності організовував змагання з єдиноборств. З 2019 року йому заборонили в'їзд у країни Шенгенської зони.

Після вторгнення росіян у 2022 році заснував та очолив Російський добровольчий корпус (РДК) — групу росіян, що виступають проти режиму Володимира Путіна. У серпні 2022 року підрозділ увійшов до складу Міжнародного легіону ГУР МО України.

У березні 2023 року разом із кількома членами РДК брав участь у рейді український підрозділів у Брянську область. За це був внесений Слідчим комітетом РФ до списку терористів. В травні того ж року, ймовірно, спільно з легіоном "Свобода Росії", брав участь у рейді в Бєлгородську область.

Бійці РДК під час рейду в Бєлгородську область. Фото Вікіпедія

16 листопада 2023 року Денис Капустін заочно отримав пожиттєвий термін ув'язнення у Росії. Нікітіна звинувачували в держзраді, замаху на теракт, терористичній діяльності, створенні терористичної спільноти та придбанні вибухівки.

В ніч на 27 грудня 2025 року Денис Капустін загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Денис Капустін. Фото: Телеграм РДК

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про "Російський добровольчий корпус", який атакував Бєлгородську область.