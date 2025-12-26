"Путин подыгрывает Трампу". Что может скрывать изменение мнения Кремля о прекращении огня

Кремль преследует собственные цели, которые могут навредить Киеву

Соглашение России на прекращение огня во время проведения референдума — ловушка и попытки Кремля расшатать украинское общество. К тому же, вопрос территориальной целостности Украины четко прописан в Конституции.

Об этом заявил Александр Мережко нардеп от "Слуги народа", глава Комитета по внешней политике в комментарии "Телеграфу". По его словам, статья Axios о том, что Россия готова пойти на прекращение огня во время проведения референдума вряд ли может свидетельствовать о кардинальном или даже каком-либо изменении риторики Кремля.

"Это такая сугубо российская провокация. Дело в том, что все, что они делают, имеет единственную цель — максимально нанести нам какой-то вред, максимально расшатать внутри, подорвать", — говорит Мережко.

По его мнению, во время войны Украина юридически не может проводить референдум, поскольку это противоречит закону. К тому же вопрос этого референдума — определение территориальной целостности, прописан в Конституции. В настоящее время Россия своими "вбросами" о готовности "способствовать" проведению голосования пытается угодить США и Дональду Трампу.

Мережко считает, что референдум во время войны может расшатать Украину и дать Кремлю дополнительные козыри. Кроме того, точно никто не знает, будет ли в окончательном варианте мирного плана вопрос территорий и в каком виде он может быть.

Нардеп отмечает, что не исключает того, что источники Axios вполне могли получить информацию от россиян о прекращении огня. Если это действительно так, то Украина должна быть крайне осторожна, чтобы эта провокация не повлияла на нее.

"Возможно, они (россияне — ред.) вбрасывают разные темы, которые действительно означают: "А, ну, если Украина отказывается, то мы скажем Трампу: "Вот, смотрите, Украина отказывается поддерживать мир". А если Украина соглашается: "О, ну, мы тогда воспользуемся, чтобы их там изнутри расшатать". Так они мыслят. То есть единственная цель – уничтожить нас. А это уже такие способы провокации, которые направлены на достижение этой цели", — резюмировал Мережко.

Приблизительно такое же мнение выразил Ростислав Павленко из фракции "Евросолидарность". Он считает: "Россия рассчитывает на беспорядки в Украине. Ей нужен хаос. Соглашаться на такие сценарии — это ловушка, как бы ОП не хотелось провести выборы во время военного положения, когда власти все можно, а другим ограничения и запреты".

Нардеп отмечает, что нужно добиваться прекращения огня, которое будет гарантировано силой, с которой будет считаться Россия. Далее – логическое прекращение военного положения, а затем только выборы.

Три причины, почему Путин может пойти на прекращение огня

По мнению политолога Алексея Якубина, информация о том, что Москва согласится на прекращение огня до подписания мирного соглашения, может быть правдивой, а не вбросом. Хотя последнее отвергать нельзя.

Политолог назвал три причины, почему Кремль готов пойти на перемирие:

Информация о состоянии российской армии, ее резервах и военной машине может существенно отличаться от подачи в медиа. Есть вероятность, что России нужны эти несколько дней прекращения огня именно поэтому они на них и соглашаются. Также не следует забывать, что переговорами с Москвой занимается не только спецпредставитель США Стив Виткофф, но и зять президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Таким образом, представлены 20 пунктов мирного плана с референдумом — это персональное видение этих людей завершения войны. Они же в свою очередь преследуют собственные цели, одна из которых показать, что метод Трампа работает. Санкционная политика в современном глобализирующемся мире – это обоюдный меч, она влияет на Россию. Как бы Кремль ни пытался пускать пыль в глаза своим "всемогуществом" санкции делают свое дело. Руководитель России Владимир Путин понимает, что от усиления ограничений Трампа удерживает только "сговорчивость" Кремля в переговорах.

"Я думаю, что они так и склоняются к тому, чтобы все-таки подыграть Трампу и показать, что его метод работает. Поэтому не исключено, что это действительно может быть не вбросом, а реальностью. Так они хотят показать, что якобы готовы к компромиссам, таким образом уступить в меньшем, чтобы выиграть в большем", — резюмировал Якубин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украину в 2026-м ждут два критических периода.