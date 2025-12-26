"Путін підігрує Трампу". Що може приховувати зміна думки Кремля про припинення вогню

Кремль переслідує власні цілі, які можуть нашкодити Києву

Погодження Росії на припинення вогню на час проведення референдуму — пастка та спроби Кремля розхитати українське суспільство. До того ж питання територіальної цілісності України чітко визначено в Конституції.

Про це заявив Олександр Мережко нардеп від "Слуги народу", голова Комітету з питань зовнішньої політики в коментарі "Телеграфу". За його словами, стаття Axios про те, що Росія готова піти на припинення вогню під час проведення референдуму навряд чи може свідчити про кардинальну чи навіть бодай якусь зміну риторики Кремля.

"Це така суто російська провокація. Річ у тому, що все, що вони роблять, має єдину мету — максимально спричинити нам шкоду якусь, максимально розхитати всередині, підірвати", — каже Мережко.

На його думку, під час війни Україна юридично не може проводити референдум, адже це суперечить закону. До того ж саме питання цього референдуму — визначення територіальної цілісності, прописано в Конституції. Наразі Росія своїми "вкидами" про готовність "сприяти" проведенню голосування намагається підлеститись до США та Дональда Трампа.

Мережко вважає, що референдум під час війни може розхитати Україну та дати Кремлю додаткові козирі. Окрім того, достеменно ніхто не знає чи буде в остаточному варіанті мирного плану питання територій та у якому вигляді воно може бути.

Нардеп наголошує, що не виключає того, що джерела Axios цілком могли отримати інформацію від росіян про припинення вогню. Якщо ж це дійсно так, то Україна має бути вкрай обережна, аби ця провокація не вплинула на неї.

"Можливо, вони (росіяни — ред.) кидають різні теми, які насправді означають: "А, ну, якщо Україна відмовляється, то ми скажемо Трампу: "Ось, дивіться, Україна відмовляється підтримувати мир". А якщо Україна погоджується "О, ну, ми тоді скористаємося, щоб їх там зсередини розхитати". Так вони мислять. Тобто єдина мета — знищити нас. А це вже такі способи провокації, які спрямовані на досягнення цієї мети", — резюмував Мережко.

Приблизно таку ж думку висловив Ростислав Павленко з фракції "Євросолідарність". Він вважає: "Росія розраховує на заворушення в Україні. Їй потрібен хаос. Погоджуватись на такі сценарії — це пастка, як би ОП не кортіло провести вибори під час воєнного стану, коли владі — все можна, а іншим — обмеження і заборони".

Нардеп наголошує, що треба домагатись припинення вогню, яке буде гарантоване силою, з якою рахуватиметься Росія. Далі — логічне припинення воєнного стану, а потім тільки вибори.

Три причини, чому Путін може піти на припинення вогню

На думку політолога Олексія Якубіна інформація про те, що Москва погодиться на припинення вогню до підписання мирної угоди може бути правдивою, а не вкидом. Хоча останнє відкидати не можна.

Політолог назвав три причини, чому Кремль готовий піти на перемир'я:

Інформація про стан російської армії, її резерви та військову машину може суттєво відрізнятись від того, що подають в медіа. Тобто є ймовірність, що Росії потрібні ці кілька днів припинення вогню саме тому вони на них й погоджуються. Також не слід забувати, що переговорами з Москвою займається не тільки спецпредставник США Стів Віткофф, а й зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Таким чином представлені 20 пунктів мирного плану з референдумом — це персональне бачення цих людей завершення війни. Вони ж своєю чергою переслідують власні цілі, одна з яких показати, що метод Трампа працює. Санкційна політика в сучасному глобалізованому світі – це обопільний меч, вона впливає на Росію. Як би Кремль не намагався пускати пил в очі своєю "всемогутністю" санкції роблять свою справу. Очільник Росії Володимир Путін розуміє, що наразі від посилення обмежень Трампа утримує тільки "зговірливість" Кремля у переговорах.

"Я думаю, що вони так і схиляються до того, щоб все ж таки підіграти Трампу і показати, що його метод діє. Тому не виключено, що це справді може бути не вкидна інформація, а реальність. Так вони хочуть показати, що нібито готові до компромісів, таким чином поступитись в меншому, щоб виграти в більшому", — резюмував Якубін.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україну у 2026-му чекають два критичні періоди.