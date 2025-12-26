Украину в 2026-м ждут два критических периода: политолог назвал сроки

Негативные эффекты могут усиливаться, если Россия пройдет мобилизацию и будет усилено давление на фронт

В 2026 году в Украине ожидются сразу два ключевых периода, которые станут особенно сложными. Они будут критическими как с точки зрения внутренней политики, так и внешнеполитической устойчивости.

Первый период будет сложным из-за возможных новых информационных утечек и возможного выхода ВСУ из Покровска

Второй период связан с окончанием кредитного периода от ЕС

На обоих этапах ситуацию могут осложнить мобилизация России

Первый период, по его словам, наступит сразу после Нового года.

Это когда будет доигрываться нынешний сценарий без антракта. Это первый период, достаточно тяжелый с точки зрения и внутренней политики, и с точки зрения внешнеполитической устойчивости сказал собеседник.

Сложности будут нарастать из-за возможных новых информационных утечек, а также из-за вероятного выхода ВСУ из Покровска.

Второй критический период — конец весны. Тышкевич говорит, что это связано с окончанием кредитного периода от Европейского Союза. Но вопрос в том, что наши потребности значительно больше размеров этого кредита. И это — вопрос, когда закончится внешний долг.

Без этого кредита можно было бы говорить точно, что это март. Сейчас — это конец весны, начало лета. Если у тебя нет денег, то вопрос, как ты будешь воевать, если к этому моменту ты эти деньги не нашел отметил он.

Политолог также подчеркивает, что негативные эффекты могут усиливаться, если Россия пройдет мобилизацию и будет усилено давление на фронт. Это как раз прописано на то же самое время.

И это — вопреки внутриполитическим кризисам или кризисным явлениям, которые могут появиться. Потому что если падает доверие, то вопрос — насколько негативный эффект может прийти от любого события подытожил он.

