Коломойский и друзья больше не должны Приватбанку? Почему списаны миллиарды и что дальше

Юристы обеспокоены тем, что бывший акционер учреждения сможет использовать такой шаг в собственную пользу

Государственный ПриватБанк по итогам 2025 года списал неработающие (плохие) кредиты, так называемый NPL (non-performing loans), на общую сумму 151,5 млрд грн и уплатил с этого дополнительных налогов 37,5 млрд грн (общая сумма налогообложения за 12 месяцев достигла 58,9 млрд. грн).

Это доказывается официальной отчетностью Нацбанка и подтвердили в самом банке.

В Привате открыто говорят, что списали с баланса долги бывших акционеров, которые контролировали банк до национализации в декабре 2016 года: Игорь Коломойский (49,98% акций), Геннадий Боголюбов (41,6%), Александр Дубилет (2,7%), Тимур Новиков (1,36%), Олег Гороховский (0,32%).

"Банк прекратил признание активов, связанных с бывшими собственниками. Чистая балансовая стоимость этих активов была равна нулю. В результате такого прекращения признания доля неработающих активов общего портфеля снизилась с 59,4% до 10%", — говорится в сегодняшнем официальном объяснении ПриватБанка.

Игорь Коломойский находится под стражей с сентября 2023 года, ему инкриминируют мошенничество, отмывание средств и завладение активами ПриватБанка на 9,2 млрд грн. Еще этого господина обвиняют в отмывании денег в США, а он отрицает все обвинения дома и за границей.

Источники "Телеграфа" объяснили, что госбанк давно хотел списать огромные долги Коломойского и Ко, чтобы расформировать резервы — то есть высвободить "замороженные" из-за этого средства, а еще чтобы улучшить качество кредитного портфеля. Но "приватовцы" не могли этого сделать из-за длительного судебного процесса в Высоком суде Англии (следовало держать убытки на балансе), который завершился 10 ноября 2025 года и признал вину бывших акционеров. Их обязали выплатить госбанку около $3 млрд возмещения убытков и судебных издержек.

Дополнительная выгода по списанию проблемных долгов ПриватБанка именно в 2025 году связана с важным налоговым нюансом, поскольку в прошлом году доходы всей банковской системы облагались налогом по ставке 25%. А не за 50%, которые действовали для банков в 2024 году и будут действовать в 2026 году.

Однако объем списания проблемки в госбанке все равно не может не ошеломлять – 151,5 млрд грн. Гигантская сумма для любого банка или предприятия в Украине.

Из-за огромной дыры в балансе ПриватБанка, после его национализации в 2016 году, государство докапитализировало ПриватБанк почти на эту же сумму — на 155 млрд грн. Именно столько денег плательщиков было уплачено за спасение структуры. И тогда представители власти уверяли общественность, что впоследствии эти деньги будут возвращаться за счет взысканий с экс-акционеров Привата, обвиняемых в завладении активами. Впрочем, с суммы сегодняшних списаний понятно, что взыскали какой-то мизер и большая доля потерь просто списывается — прощается.

На этом фоне юристы не исключают определенных манипуляций по делу против вышеупомянутого Игоря Коломойского.

"Нельзя исключать, что юристы Коломойского попытаются воспользоваться моментом по его текущему уголовному делу. Скажем, сделают представление в суд, что из-за списания/прощения ПриватБанка задолженности его бывших акционеров, в деле нет состава преступления и даже попросят его закрыть. Впрочем, не верю, что суд к этому прислушается, почти не сомневаются, что это ходатайство отклонят", — прокомментировал "Телеграфу" ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Он ожидает от ПриватБанка дальнейшего взыскания долгов Коломойского и Ко, несмотря на их списание.

"Это только бухгалтерская операция, такая манипуляция в балансовой отчетности. Больше ничего. Это не значит, что "приватбанковцы" прекратят поиск и взыскание долга в 151,5 млрд грн. Согласно действующему законодательству и решениям суда, они имеют на это право. Втихую за копейки продать компаниям, связанным с самим Коломойским — для чего должна быть политическая воля. Варианты могут быть разные и с долгами продолжат работать. Что, кстати, приходится судебной практикой банкопада в 2014-2017 годах, когда долги списывались с закрывавшихся балансов банков и их продолжали взимать", — убежден Кравец.