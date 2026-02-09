Статус доллара как тихой гавани пошатнулся: экономист объяснил, почему валюта теряет позиции

Финансисты больше не уверены в стабильности инвестиций

Непредсказуемая политика президента США Дональда Трампа серьезно пошатнула статус американского доллара как тихой гавани для инвесторов, заставив их искать альтернативы, такие как золото и евро.

Об этом в эфире "Телеграфа" заявил экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил, что из-за действий Белого дома доллар и американские казначейские облигации больше не воспринимаются финансистами как надежный и стабильный актив.

Что нужно знать:

Политика Трампа лишила доллар статуса надежной валюты

Инвесторы заменяют американские облигации золотом и евро

Торговые войны и миграционные ограничения вредят экономике США

"Непредсказуемость политики Трампа привела к тому, что, как правило, тихая гавань под названием американский доллар перестала быть такой тихой гаванью", – объяснил эксперт.

По его словам, когда происходили те или иные головокружительные процессы на финансовых рынках, начинались какие-то волнения по поводу кризисов, инвесторы всегда вкладывали деньги в американские трежерис (казначейские облигации) и тихонько пережидали волны на финансовых рынках.

"Американские ценные бумаги всегда шли по рейтингам AAA – наиболее надежные, наиболее предсказуемые, спокойные. Трамп своей непредсказуемой политикой раскачал американский доллар очень сильно", – подчеркнул Пендзин.

Поэтому инвесторы вместо того, чтобы вкладываться в американские трежерис, сейчас покупают золото, серебро и даже евро, несмотря на то, что эта валюта тоже нестабильна. То есть сегодня валюта США в сознании финансистов сильно пошатнулась.

По мнению экономиста, в первую очередь на восприятие доллара повлияла политика Белого дома по отношению к мигрантам, которая сужает американский рынок труда и бьет по экономике.

"Второй момент – это торговые войны, развязанные Трампом, и внешнеэкономические процессы. Непонятная ситуация с Китаем, непонятная ситуация с Европой. Извините, Трамп как цыган солнцем жонглирует этими всеми пошлинами", – пояснил он.

Как пишет Economist, доллар упал до самого низкого уровня почти за четыре года по отношению к корзине других валют. Пока он снизился примерно на 12% с момента своего пика перед инаугурацией президента в прошлом году.

Трамп обесценивает доллар и подрывает экономическое преимущество США, утверждает экономический обозреватель The New Yorker Джон Кэссиди. Жесткая политика президента, включая последние угрозы в адрес Гренландии, заставляет некоторых иностранных инвесторов дважды подумать, прежде чем вкладывать свои деньги в американские банки.

