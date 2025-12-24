Харьков без тепла после обстрела ТЭЦ: какие дома могут "замерзнуть" первыми

Уже сегодня в городе ожидается до -10 градусов

После нанесения россиянами ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова, в городе возникли проблемы со светом и отоплением. Поскольку в Харькове сейчас минусовая температура, в некоторых домах без теплоснабжения может быть довольно холодно.

Что нужно знать:

Самыми уязвимыми для промерзания считаются панельные дома и "хрущевки"

В домах без отопления температура может упасть критически быстро: через 36–48 часов жильё становится непригодным для жизни

После последней атаки в городе сразу пропали свет, вода и отопление, что делает ситуацию крайне сложной для жителей при морозе

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие дома могут "замерзнуть" первыми в таких условиях. Отметим, что самыми опасными для проживания при отключениях света являются панельные пятиэтажки, известные как "хрущевки". Они построены из готовых бетонных плит, промерзают молниеносно.

Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко в комментарии "Телеграфу" раскрыл масштабы проблемы:

Первыми замерзнут дома — так называемые "хрущевки" или "панельки". Там промерзание буквально происходит за часы. 36 часов – и до свидания. Ну пусть 48 часов каких-то, там уже зависит от ветра

Далее температура в квартирах упадет настолько критично, что придется сливать воду из отопительной системы, чтобы не потрескались трубы и стояки. Это означает полную непригодность дома для жизни.

В то же время эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно объяснила "Телеграфу", что высокие панельные дома замерзают еще быстрее пятиэтажек. Она утверждает:

Первыми пойдут шестнадцатиэтажные дома

Собеседница добавила, что после 16-этажек будут замерзать обычные девятиэтажные "панельки", а только потом пятиэтажные "хрущевки".

Время промерзания разных типов домов. Инфографика: "Телеграф"

Писатель и блогер Анна Гин на своей странице в Facebook пишет, что в Харькове сразу после атаки пропали свет, вода и отопление. Дома в минусовую погоду на улице сразу же стало холодно.

"Квартира остыла мгновенно, на улице — минус десять. Это первый сильный мороз, ещё вчера в Харькове было около ноля. То есть ждали. Ждали, копили ракеты и беспилотники, проверяли прогноз погоды", — отметила она.

Погода в Харькове 24 декабря

Согласно информации на сайте Sinoptik, сегодня в городе днем -8.. -9 градусов. Вечером температура воздуха опустится до -10.

Погода в Харькове

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько жителей Харьковской области живут в полном блэкауте.