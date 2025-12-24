Харьков без тепла после обстрела ТЭЦ: какие дома могут "замерзнуть" первыми
-
-
Уже сегодня в городе ожидается до -10 градусов
После нанесения россиянами ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова, в городе возникли проблемы со светом и отоплением. Поскольку в Харькове сейчас минусовая температура, в некоторых домах без теплоснабжения может быть довольно холодно.
Что нужно знать:
- Самыми уязвимыми для промерзания считаются панельные дома и "хрущевки"
- В домах без отопления температура может упасть критически быстро: через 36–48 часов жильё становится непригодным для жизни
- После последней атаки в городе сразу пропали свет, вода и отопление, что делает ситуацию крайне сложной для жителей при морозе
В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие дома могут "замерзнуть" первыми в таких условиях. Отметим, что самыми опасными для проживания при отключениях света являются панельные пятиэтажки, известные как "хрущевки". Они построены из готовых бетонных плит, промерзают молниеносно.
Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко в комментарии "Телеграфу" раскрыл масштабы проблемы:
Первыми замерзнут дома — так называемые "хрущевки" или "панельки". Там промерзание буквально происходит за часы. 36 часов – и до свидания. Ну пусть 48 часов каких-то, там уже зависит от ветра
Далее температура в квартирах упадет настолько критично, что придется сливать воду из отопительной системы, чтобы не потрескались трубы и стояки. Это означает полную непригодность дома для жизни.
В то же время эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно объяснила "Телеграфу", что высокие панельные дома замерзают еще быстрее пятиэтажек. Она утверждает:
Первыми пойдут шестнадцатиэтажные дома
Собеседница добавила, что после 16-этажек будут замерзать обычные девятиэтажные "панельки", а только потом пятиэтажные "хрущевки".
Писатель и блогер Анна Гин на своей странице в Facebook пишет, что в Харькове сразу после атаки пропали свет, вода и отопление. Дома в минусовую погоду на улице сразу же стало холодно.
"Квартира остыла мгновенно, на улице — минус десять. Это первый сильный мороз, ещё вчера в Харькове было около ноля. То есть ждали. Ждали, копили ракеты и беспилотники, проверяли прогноз погоды", — отметила она.
Погода в Харькове 24 декабря
Согласно информации на сайте Sinoptik, сегодня в городе днем -8.. -9 градусов. Вечером температура воздуха опустится до -10.
