Харків без тепла після обстрілу ТЕЦ: які будинки можуть "замерзнути" першими

Вже сьогодні у місті очікується до -10 градусів

Після завдання росіянами ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова, у місті виникли проблеми зі світлом та опаленням. Оскільки у Харкові зараз мінусова температура, у деяких будинках без теплопостачання може бути досить холодно.

Що потрібно знати:

Найуразливішими для промерзання вважаються панельні будинки та "хрущовки"

У будинках без опалення температура може впасти критично швидко: через 36–48 годин житло стає непридатним для життя

Після останньої атаки у місті одразу зникли світло, вода та опалення, що робить ситуацію вкрай складною для мешканців під час морозу

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які будинки можуть "замерзнути" першими за таких умов. Найнебезпечнішими для проживання при відключеннях світла є панельні п’ятиповерхівки, відомі як "хрущовки". Вони збудовані з готових бетонних плит, промерзають блискавично.

Експерт з житлово-комунального господарства та засновник громадського об’єднання "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко у коментарі "Телеграфу" розкрив масштаби проблеми:

Першими замерзнуть дома — так звані "хрущовки" або "панельки". Там промерзання буквально відбувається за годинник. 36 годин – і до побачення. Ну, нехай 48 годин якихось, там уже залежить від вітру

Далі температура в квартирах впаде настільки критично, що доведеться зливати воду з опалювальної системи, щоб не потріскалися труби та стояки. Це означає повну непридатність дому для життя.

У той же час експерт у сфері житлово-комунального господарства Крістіна Ненно пояснила "Телеграфу", що високі панельні будинки замерзають ще швидше за п’ятиповерхівки. Вона стверджує:

Першими підуть шістнадцятиповерхові будинки

Співрозмовниця додала, що після 16-ти поверхівок замерзатимуть звичайні дев’ятиповерхові "панельки", а лише потім п’ятиповерхові "хрущовки".

Час промерзання різних типів будинків. Інфографіка: "Телеграф"

Письменник та блогер Ганна Гін на своїй сторінці у Facebook пише, що у Харкові одразу після атаки зникли світло, вода та опалення. У будинках за мінусової погоди на вулиці одразу ж стало холодно.

"Квартира охолола миттєво, на вулиці — мінус десять. Це перший сильний мороз, ще вчора в Харкові було близько нуля. Тобто чекали. Чекали, накопичували ракети та безпілотники, перевіряли прогноз погоди", — зазначила вона.

Погода в Харкові 24 грудня

Згідно з інформацією на сайті Sinoptik, сьогодні в місті вдень -8…-9 градусів. Увечері температура повітря опуститься до -10.

Погода в Харкові

