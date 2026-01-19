Мужчинам 25+ запретили поступать в учебные заведения? Что будет с отсрочкой в будущем

Пока ни один законопроект не стал законом о каких-то запретах говорить рано

Запрет на поступление в учебные заведения после 25 лет в Украине на данный момент отсутствует. Однако в некоторых учреждениях в будущем у таких граждан могут начаться проблемы с отсрочкой.

Об этом сообщают эксперты сайта kadroland. По их словам, запрета поступать в высшие учебные заведения по достижении 25 лет не было и, вероятно, не будет.

Однако другое дело, что в Верховной Раде рассматривался законопроект, которым планировали отменить право на отсрочку от мобилизации лицам, которые по достижении 25 лет вступают в предвысшие учебные заведения. Относительно высших учебных заведений такие идеи также обсуждались, но пока ни один законопроект не стал законом, поэтому о каких-то запретах говорить рано.

"С большой вероятностью, поступление в предвысшие учебные заведения после 25 лет может стать препятствием для отсрочки, а что касается магистратуры, то, по нашему мнению, право на отсрочку останется", — прогнозируют эксперты.

