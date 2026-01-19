Чоловікам 25+ заборонили вступати до навчальних закладів? Що буде з відстрочкою у майбутньому

Поки що жоден законопроєкт не став законом про якісь заборони говорити зарано

Заборона на вступ до навчальних закладів після 25 років в Україні наразі відсутня. Однак у деяких установах у майбутньому у таких громадян можуть розпочатися проблеми з відстрочкою.

Про це повідомляють експерти сайту Kadroland. За їхніми словами, заборони вступати до вищих навчальних закладів після досягнення 25 років не було і, ймовірно, не буде.

Однак інша річ, що у Верховній Раді розглядався законопроєкт, яким планували скасувати право на відстрочку від мобілізації особам, які після досягнення 25 років вступають у передвищі навчальні заклади. Щодо вищих навчальних закладів, такі ідеї також обговорювалися, але наразі жоден законопроєкт не став законом, тому про якісь заборони говорити зарано.

"З великою ймовірністю, вступ до передвищих навчальних закладів після 25 років може стати перепоною для відстрочки, а щодо магістратури, то, на нашу думку, право на відстрочку залишиться", — прогнозують експерти.

