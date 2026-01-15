Рада провалила голосование за отмену отсрочки для студентов: чего хотели нардепы и что теперь будет

Вокруг темы отсрочек для студентов вузов нардепы до сих пор ломают копья

Верховная Рада Украины не смогла принять законопроект №13574, который предусматривал изменения в правилах отсрочки от мобилизации для соискателей образования. Данную поправку отклонили, а документ отправили на повторное второе чтение.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Гончаренко, настаивает на необходимости индивидуального подхода для нарушителей.

"Если есть какие-то проблемы в университетах и ​​есть, кто там не учится — разбирайтесь с университетами, разбирайтесь с нарушителями. А не всех приравнивать к нарушителям автоматически", — считает он.

К слову, такого же мнения, по данным "Суспильного", придерживается еще ряд народных избранников. Поэтому документ решили отправить на повторное чтение.

Что такое 13574

Изначально документ предусматривал, что военнообязанные и резервисты из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения добровольно заключили контракт на один год, получают право на отсрочку от мобилизации. Этот иммунитет действует в течение 12 месяцев со дня увольнения с военной службы. В течение указанного периода такие лица могут быть вновь призваны в армию только по их собственному согласию.

Правка раздора — отсрочка для студентов

Новая редакция документа ко второму чтению стала содержать нормы, вызвавшие возражения среди народных депутатов. В частности, речь идет о поправках, направленных на отмену права на отсрочку от мобилизации для мужчин в возрасте от 25 лет, которые поступают в учреждения высшего и профессионального образования.

Проще говоря — законопроект стал предусматривать положение, из-за которого отсрочка от мобилизации не предоставлялась бы мужчинам, начавшим обучение после достижения 25 лет.

Таким образом депутаты хотят побороть лазейку, благодаря которой некоторые использовали учебу, как способ для уклонения от мобилизации.

Метаморфозы законопроекта

Выше мы уже писали, изначально документ был о другом, а положения об отсрочке 25+ появились позже. Как объяснял "Телеграф", возможным это стало, благодаря интересной "схеме" украинских законодателей.

Дело в том, что для борьбы с уклонистскими схемами законодатели использовали собственную схему, обкатанную на законопроекте о сужении полномочий НАБУ и САП . Это когда берется проект закона "о свекле", принимается в первом чтении, а затем туда добавляются правки "о футбольных мячах". В качестве подобного "аэродрома" был использован также правительственный законопроект 13574 , который в ноябре прошлого года уже был принят в первом чтении. Первоначально поле его применения было очень узким и касалось только контрактников ВСУ в возрасте 18–25 лет. По окончании действия контракта таким людям предлагалось давать год отсрочки, чтобы они могли отдохнуть и восстановиться. Но потом в проекте закона благодаря правкам появилось образование. И не только профессиональный предвысший уровень, который, по словам нардепов, является проблемным с точки зрения уклонения от мобилизации, но и высшее образование. Однако вокруг темы отсрочек для студентов вузов нардепы до сих пор ломают копья в комитетах.

Подробный разбор законопроекта от "Телеграфа" можно прочитать, перейдя по ссылке.

Ключевое в правках:

Отсрочка предоставляется только в случае первого получения соответствующего уровня образования.

Образовательный уровень должен быть выше, чем ранее полученный.

Студенты 25+ не будут иметь права на отсрочку, если поступают повторно или на более низкий уровень образования.

Формальное обучение, академические отпуска без объективных причин или фактическое отсутствие образовательного процесса могут быть основанием для утраты права на отсрочку.

Но в результате голосования народные депутаты все же не одобрили того, чтобы поправка осталась в законе. Поэтому действующие правила об отсрочке для студентов остаются без изменений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из мужчин могут мобилизовать с нового года.