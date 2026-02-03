Не лише залисини: на фото Трампа помітили деталь, яку він зазвичай приховує

Його характерними рисами зовнішності є зачіска та помаранчевий відтінок шкіри

Дональду Трампу у 2026 році виповниться 80 років. Та попри спроби президента США вберегти молодість, в мережу іноді потрапляють фото, які підкреслюють його справжній вік.

Зокрема 31 січня Трампа сфотографували на борту літака Air Force One, він вирушав на вихідні до свого клубу Мар-а-Лаго в Флориді. На знімку видно залисини президента США та лінію гриму.

Дональд Трамп/ Фото: Getty Images

Чому в Трампа оранжева шкіра

Характерний колір шкіри Трампа в США є приводом для жартів. Його іноді називають президент-Cheetos, через збіг з кольором цих чипсів. Сам Дональд Трамп уникає розмов про це, але у 2019 році заявляв, що вся причина — в освітленні. Проте професійні фотографи наголошують, що тоді помаранчевими на знімках були б й інші люди.

Відома візажистка Кімберлі Боссо для Daily Mail припустила, що Трамп може сам наполягати на такому образі. На її думку, Трамп стає старшим та блідне, тож може використовувати засмагу, щоб здаватися молодшим. На думку Боссо, він може поверх засмаги від сонця чи з солярію, наносити тональний крем.

Зачіска Трампа — його фішка

Дональд Трамп та Володимир Зеленський/ Офіс президента

На фото також помітно, наскільки змінився відтінок волосся Трампа — сивину вже менше маскують. Зачіска американського президента супроводжує його всю кар'єру, у книзі "The Art of the Deal" Трамп присвятив їй окремі рядки, зокрема пояснив як доглядає за волоссям та вкладає його за допомогою лаку. Зачіска Трампа стала також частиною масової культури. З чим її тільки не порівнювали.

Зачіска Трампа

