Можете втратити достаток: що категорично заборонено робити 6 березня

Цього дня люди спостерігають за погодою

У п’ятницю, 6 березня, православна та греко-католицька церква святкують Знайдення Хреста Господнього та цвяхів царицею Оленою. До переходу на новоюліанський календар це свято відзначалося 19 березня.

"Телеграф" розповідає, що відомо про свято, головні заборони та прикмети на цей день.

Церковне свято 6 березня

Цього дня, 6 березня, (19 березня за старим стилем) православні та греко-католики святкують Знайдення Хреста Господнього та цвяхів царицею Оленою.

У 326 році мати імператора Костянтина цариця Олена прибула до Єрусалиму на пошуки святині. За її наказом на місці язичницького храму Венери провели розкопки та виявили три хрести. Щоб визначити справжній, їх по черзі прикладали до померлої людини: від доторку третього хреста небіжчик воскрес. Так був чудовим чином знайдений Животворчий Хрест.

Що заборонено робити сьогодні?

Не можна лаятися, лихословити і пліткувати.

Не допускаються брехня, жадібність та заздрість.

День не варто проводити у ледарстві, також не рекомендується відмовляти у допомозі тим, хто просить.

Не можна порушувати піст – під забороною м’ясо, молоко, яйця.

Не можна витрачати воду марно, її можна використовувати за призначенням, щоб не втратити достаток.

Погодні прикмети на 6 березня

Якщо хмари високі — незабаром встановиться хороша погода.

Якщо чути стукіт дятла — весна буде пізня.

Якщо день морозний — буде швидка весна та сухе літо.

Якщо ластівки прилетіли — скоро буде тепло.

