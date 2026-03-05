Захистіть свій город від трьох бід: який обряд проводять 5 березня і що робити суворо заборонено
Не варто 5 березня ігнорувати основні традиції та заборони
У четвер, 5 березня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять священномученика Конона Мандонського. За старим стилем це свято припадало на 18 березня.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
"У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають"
Конон Мандонський — християнський святий, який постраждав за віру за часів гонінь. Він жив у ранні віки християнства і прийняв мученицьку смерть за відданість Христові. У церковній традиції його шанують як зразок мужності та стійкості у вірі
Що можна робити 5 березня:
- Сьогодні віряни звертаються з молитвами до святого Конона Мандонського і просять його про добрий урожай та захист ділянки від посухи та шкідників;
- За народними звичаями цього дня починали готуватись до посівного сезону. Можна зайнятися прибиранням ділянки та замочувати насіння для посадки;
- Цього дня проводили особливий обряд "від трьох бід": мошок, хробаків та посухи. На городі викопували три лунки, шептали над кожною лункою проблему та засипали її землею;
- Сьогодні також важливо робити добрі справи, допомагати рідним та сусідам.
Що не можна робити 5 березня:
- У це свято не можна говорити погано про інших людей — плітки та засудження можуть залучити хвороби, неприємності та негатив у будинок;
- Не робіть сьогодні великих покупок, оскільки не принесуть користі та швидко зіпсуються;
- Не можна сваритися та виявляти агресію, бо будь-які конфлікти цього дня можуть притягнути невдачу;
- Не можна починати сумнівні чи ризиковані справи, інакше удача від вас надовго відвернеться.
