"Друга Ріка" збирає 15 млн грн для ГУР: благодійне шоу до 30-річчя гурту

8 березня 2026 року культовий український рок-гурт "Друга Ріка" відзначить 30-річчя колективу великим концертом "Я є!" у київському Палаці Спорту. На честь ювілею музиканти презентують ексклюзивне шоу з неочікуваними дуетами та новий альбом, який розпочне наступну сторінку гурту.

Головна мета події — зібрати 15 млн грн на катер для евакуаційних місій з порятунку розвідників, дрони MAVIC 3T та серверне обладнання для ГУР МО України. Доєднатися до збору та зробити донат можна за посиланням.

Придбавши квиток, глядачі автоматично роблять донат, адже частина коштів піде на підтримку благодійного збору. Квитки в продажу на сайті drugarika.com.

Назва шоу "Я є!" — не випадкова. Вона співзвучна з дебютним альбомом і заголовним його треком, з якого три десятиліття тому почалася велика музична історія під назвою "Друга Ріка".

"Так мало тут тебе", "Вже не сам", "Відчиняй", "Три хвилини", "Секрет", "Чи ти почув" — протягом 30 років пісні гурту "Друга Ріка" ставали саундтреками різних періодів життя декількох поколінь українців. Разом з артистами слухачі проживали моменти радості, суму, розпачу, гніву, страху та надії на світлий фінал для кожної історії.

За словами фронтмена гурту Валерія Харчишина, ювілейний виступ відкриє нову сторінку в історії колективу.

"У цю негоду, в один із найскладніших періодів для кожного з нас, ми хочемо подарувати вам трохи тепла. Це шоу — про підтримку, близькість і про майбутнє, яким би воно не було. І воно обов’язково стане світлим та щасливим, бо ми творимо його разом. Ми з вами об’єднаємося, зустрінемося на концерті, обіймемося під музику й відчуємо це тепло. Подаруємо одне одному посмішки, відчуття радості та частинку музики — частинку доброї "Другої Ріки". Згадаємо минуле й із надією подивимося в майбутнє".

В рамках благодійної кампанії до 30-річчя "Друга Ріка" разом із партнерами зняли відеокліп "Вже не сом" — іронічний рімейк легендарного хіта "Вже не сам" гурту "Друга Ріка".

Нагадаємо, що напередодні шоу та виходу нового альбому, "Друга Ріка" презентувала сингл, який увійде до платівки — "7’Я в онлайні" — про кохання і близькість у часи, коли фізична присутність стала розкішшю, а стосунки мільйонів українців існують через екран. До прослуховування доступний на всіх платформах.