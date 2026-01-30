Забув вказати бізнес на 4 млн? Посадовець з КМДА отримав підозру: що в його декларації (фото)

Заощаджень готівкою в нього майже на 350 тисяч

Посадовець Київської міської державної адміністрації (КМДА) отримав підозру через незадекларовані корпоративні права підприємства за кордоном на 4 млн грн. Прокуратура не називає імені фігуранта, але ймовірніше йдеться про Цибу Володимира.

Що треба знати:

У декларації за 2024 рік підозрюваний не вказав усі доходи

Циба має корпоративні права на два підприємства в Україні

За 2024 рік він не заробив навіть 1 млн грн

Як повідомляє Київська міська прокуратура, підозру отримав заступник директора Департаменту – начальник управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Ім'я посадовця правоохоронці не називають, але цю посаду обіймає Циба Володимир.

За даними слідства, він не вказав у декларації за 2024 рік відомості про корпоративні права підприємства на 4 млн грн. Воно здійснює господарську діяльність у Польщі.

Оголошення підозри фігуранту. Фото: прокуратура України

Прокуратура наголосила: "Дії посадовця кваліфіковано як умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (ч. 1 ст. 366-2 КК України)".

Циба Володимир

Що у декларації Циби Володимира

За даними документа за 2024 рік, посадовець має чималий перелік нерухомості, заощаджень та заробітку. З нерухомості у Циби є: земельна ділянка площею 600 м², квартири в Києві 51,1 м², 72,4 м², 43,7 м² та недобудована квартира в столиці на 43,1 м². Окрім того, він володіє двома авто: Volkswagen 2019 року за 1 061 015 грн та Volkswagen 2005 за 35 тисяч грн.

Квартири в декларації Циби

Недобудована квартира в декларації

Які авто у власності у Циби

Задекларував Циба у 2024 році лише два корпоративних права на підприємства в Україні. Вартість частки посадовця складає 495 300 грн та 12 000 грн. Заробив за 2024 рік Циба 548 014 грн. Готівкою він зберігає 250 000 грн, 20 000 доларів та 5 000 євро, є також інвестиція в будівництво на 1 312 207 грн.

Скільки заробив Циба у 2024

Які заощадження має Циба Володимир

Що відомо про Цибу Володимира

Народився у 1970 році. Здобув вищу освіту у 2003 році у Київському національному торговельно-економічному університеті за спеціальністю економіста. Також має юридичну освіту.

З 1988 року по 2011 працював слюсарем, проходив військову службу та займав різні посади в торгівельній сфері. З 2011 по 2013 був заступником голови Голосіївської районної в місті Києві. До 2021 був директором кількох компаній, а потім його призначили директором Департаменту — начальником управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМДА. Відомо, що Циба має сина та дружину.

Циба Володимир

