У Харків знову насуваються морози: синоптики назвали, коли чекати холодів
Найнижчі температури очікуються два дні
У Харків найближчими днями знову прийде похолодання. Температура повітря опускатиметься до -9 градусів і, до того ж, очікується сніг та сніг з дощем.
Що потрібно знати:
- 15 лютого вдень температура від +3 до +5°C, проте вже через пару вдень знову почнуться морози
- Очікуються сніг та мокрий сніг, місцями можлива ожеледь
- Морозна погода збережеться кілька днів поспіль
Відповідний прогноз було опубліковано на сайті "Укргідрометцентру". Наголошується, що морози очікуються з 17 лютого. Вдень буде від -1 до -3 градусів, а вночі стовпчики термометрів впадуть до -8. Без опадів.
У середу, 18 лютого, буде ще холодніше — вдень від -3 до -5 градусів, а вночі — до -9 градусів. При цьому вночі пройде сніг, а вдень сніг з дощем.
19 лютого синоптики прогнозують максимум до -3 градусів і без опадів.
А 20 лютого вночі очікується до -6, а вдень — до -3 та сніг.
Варто зазначити, що повітря в неділю, 15 лютого, на рівні +3.. +5 градусів вдень, а вночі було від 0 до +2.
Дані погодного сайту Sinoptik підтверджують, що похолодання до Харкова настане 17 лютого.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода у Харкові до кінця лютого. Місто переживатиме чергування морозів та відлиг, іноді йтиме дощі.