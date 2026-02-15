У Харків знову насуваються морози: синоптики назвали, коли чекати холодів

Найнижчі температури очікуються два дні

У Харків найближчими днями знову прийде похолодання. Температура повітря опускатиметься до -9 градусів і, до того ж, очікується сніг та сніг з дощем.

Що потрібно знати:

15 лютого вдень температура від +3 до +5°C, проте вже через пару вдень знову почнуться морози

Очікуються сніг та мокрий сніг, місцями можлива ожеледь

Морозна погода збережеться кілька днів поспіль

Відповідний прогноз було опубліковано на сайті "Укргідрометцентру". Наголошується, що морози очікуються з 17 лютого. Вдень буде від -1 до -3 градусів, а вночі стовпчики термометрів впадуть до -8. Без опадів.

Погода у Харкові 17 лютого. Укргідрометцентр

У середу, 18 лютого, буде ще холодніше — вдень від -3 до -5 градусів, а вночі — до -9 градусів. При цьому вночі пройде сніг, а вдень сніг з дощем.

Погода у Харкові 18 лютого. Укргідрометцентр

19 лютого синоптики прогнозують максимум до -3 градусів і без опадів.

Погода у Харкові 19 лютого. Укргідрометцентр

А 20 лютого вночі очікується до -6, а вдень — до -3 та сніг.

Погода у Харкові 20 лютого. Укргідрометцентр

Варто зазначити, що повітря в неділю, 15 лютого, на рівні +3.. +5 градусів вдень, а вночі було від 0 до +2.

Погода у Харкові 15 лютого. Укргідрометцентр

Дані погодного сайту Sinoptik підтверджують, що похолодання до Харкова настане 17 лютого.

Погода в Харкові у лютому. Фото: Sinoptik

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода у Харкові до кінця лютого. Місто переживатиме чергування морозів та відлиг, іноді йтиме дощі.