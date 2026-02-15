Рус

У Харків знову насуваються морози: синоптики назвали, коли чекати холодів

Анастасія Мокрик
Погода
Погода. Фото Колаж "Телеграфу"

Найнижчі температури очікуються два дні

У Харків найближчими днями знову прийде похолодання. Температура повітря опускатиметься до -9 градусів і, до того ж, очікується сніг та сніг з дощем.

Що потрібно знати:

  • 15 лютого вдень температура від +3 до +5°C, проте вже через пару вдень знову почнуться морози
  • Очікуються сніг та мокрий сніг, місцями можлива ожеледь
  • Морозна погода збережеться кілька днів поспіль

Відповідний прогноз було опубліковано на сайті "Укргідрометцентру". Наголошується, що морози очікуються з 17 лютого. Вдень буде від -1 до -3 градусів, а вночі стовпчики термометрів впадуть до -8. Без опадів.

Погода в Харкові 17 лютого
Погода у Харкові 17 лютого. Укргідрометцентр

У середу, 18 лютого, буде ще холодніше — вдень від -3 до -5 градусів, а вночі — до -9 градусів. При цьому вночі пройде сніг, а вдень сніг з дощем.

Погода в Харкові 18 лютого
Погода у Харкові 18 лютого. Укргідрометцентр

19 лютого синоптики прогнозують максимум до -3 градусів і без опадів.

Погода в Харкові 19 лютого
Погода у Харкові 19 лютого. Укргідрометцентр

А 20 лютого вночі очікується до -6, а вдень — до -3 та сніг.

Погода в Харкові 20 лютого
Погода у Харкові 20 лютого. Укргідрометцентр

Варто зазначити, що повітря в неділю, 15 лютого, на рівні +3.. +5 градусів вдень, а вночі було від 0 до +2.

Погода в Харкові 15 лютого
Погода у Харкові 15 лютого. Укргідрометцентр

Дані погодного сайту Sinoptik підтверджують, що похолодання до Харкова настане 17 лютого.

Погода в Харкові
Погода в Харкові у лютому. Фото: Sinoptik

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода у Харкові до кінця лютого. Місто переживатиме чергування морозів та відлиг, іноді йтиме дощі.

