Ніколи не хотіла бути першою леді: як Марина Порошенко виглядала у молодості та ким працювала

У дружини Порошенка є диплом лікаря-кардіолога

Марина Порошенко – дружина п’ятого президента України Петра Порошенка та депутат Київської міської ради. В молодості вона будувала кар’єру в медицині, але пізніше залишила професію, присвятивши себе вихованню дітей, які зараз живуть за кордоном.

Що відомо:

Марина та Петро Порошенко познайомилися у студентські роки та зіграли весілля у 1984 році

Експерша леді України має диплом лікаря-кардіолога, але покинула професію заради сім’ї

Марина Порошенко розвиває політичну кар’єру і зараз є депутатом Київської міської ради

Як Марина Порошенко виглядала у молодості

Марина Порошенко народилася у Києві 1 лютого 1962 року, нещодавно їй виповниться 64 роки. До заміжжя вона носила дівоче прізвище Переведенцева. Після закінчення школи Марина вступила до Київського медичного інституту, де захистила кандидатську дисертацію та отримала звання кандидата медичних наук.

Марина Порошенко у молодості

Навіть після народження первістка вона продовжувала працювати кардіологом у Жовтневій лікарні, поєднуючи практику з науковою діяльністю. Здобувши ступінь, Марина Порошенко залишила медицину, як того вимагав чоловік та присвятила собі родині. До медицини вона більше не поверталася.

Марина Порошенко працювала лікарем

З Петром Порошенком Марина познайомилася ще у студентські роки, але роман між ними розпочався лише через півроку. Коли пара вирішила одружитися і подала заяву до РАГСу, Петру прийшла повістка до армії. Це стало випробуванням для закоханих, але їм удалося зіграти весілля у 1984 році, коли майбутнього президента відпустили додому на кілька днів під час служби.

Марина та Петро Порошенко в молодості

Любов до мого чоловіка має досить тривалу історію. Ми з ним познайомилися ще у студентські роки – він був студентом факультету міжнародних економічних відносин університету імені Тараса Шевченка, а я студенткою Київського медичного університету імені Богомольця. Це сталося після зимових іспитів у гуртожитку на дискотеці. — І це було кохання з першого погляду Марина Порошенко

На початку 2000-х Марина почала будувати політичну кар’єру: спочатку була помічницею народного депутата Віктора Короля, а після виборів 2014 року – помічницею депутата-мажоритарника із Вінниці Григорія Заболотного.

Як виглядала Марина Порошенко у молодості

Після обрання Петра Порошенка президентом України Марина стала першою леді та гідно виконувала цю роль упродовж усієї каденції чоловіка. Вона супроводжувала його на офіційних та закордонних візитах, давала інтерв’ю журналістам, з’являлася на обкладинках глянсових видань та активно просувала українську культуру.

Марина Порошенко не хотіла бути першою леді

Хоча родичі Марини Порошенко говорили, що вона дуже скромна жінка і ніколи не прагнула бути першою леді:

Навіть у голову не беремо… Ця чванливість: "Я – перша, а ти – друга, а ти аж 25-та. Це не про нас. Якщо вона буде йти по вулиці, то ніхто в житті не скаже, що за її спиною стоїть заможний чоловік. У нас культу якихось цяцьок, брязкалець немає" теща Порошенка

Марина Порошенко будує політичну кар’єру

Відомо, що з 2016 до 2020 року Марина Порошенко входила до Ради з питань розвитку "Мистецького арсеналу", а з 2018 року майже рік очолювала Український культурний фонд.

Наразі експерша леді України є депутатом Київської міської ради та головою Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

Як зараз виглядає Марина Порошенко

"Телеграф" писав раніше, як виглядала в молодості дружина Леоніда Кучми. Вона понад 30 років працювала інженером у Дніпрі.