Де можна купити "Нутеллу" за пів ціни. Акція діє лише один день

З вигідною знижкою можна купити велику банку Nutella

"Нутеллу", яку обожнюють діти, зараз можна купити майже за пів ціни. Мережа супермаркетів Varus робить вигідну акцію на цей шоколадно-горіховий крем.

Банку Nutella вагою 750 г у суботу, 14 лютого можна купити за 274,90 грн замість 499,60 грн. Знижка складає 45%.

Акція на "Нутеллу" у "Варусі"

"Нутелла" це популярний продукт виробництва компанії Ferrero. Цей ніжний шоколадно-горіховий крем діти готові їсти тричі на день. У складі пасти — цукор, рослинний жир, лісові горіхи 13%, молоко сухе знежирене 8,7%, знежирений какао-порошок 7,4%, лецитин для емульгації та ароматизатор.

Шоколадно-горіхова паста "Нутелла"

Акція діє лише один день. Варто поквапитися, адже кількість товару обмежена.

До слова, "Варус" вирішив порадувати не лише дітей, а й дорослих. 14 лютого з великою знижкою можна купити Martini. Ціну пляшки 0,75 л білого просекко з Італії знизили на 40%. Тільки один день, у суботу, вартість такого Martini — 375 грн замість 629 грн.

Акція на Martini

Раніше "Телеграф" розповідав, що в супермаркетах "АТБ" зараз можна купити по акції цукерки-сердечка для подарунків на День святого Валентина. Зі знижками до 40% можна купити популярні цукерки Мілка, Рошен, Любімов.