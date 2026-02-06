ТОП-7 ультраранніх сортів болгарського перцю: встигни посіяти у лютому!

Чим раніше врожай, тим більше від нього користі, — чи то продаж на ринку, чи смачна та корисна їжа для рідних та близьких. І першу розсаду вже можна садити в теплицю або під дугами з агроволокном.

ТОП-7 сортів болгарського (солодкого) перцю, який плодоноситиме раніше за інші: Блонді Лотта Мадонна Джіпсі Сноувайт Абей Капело

Напередодні весни досвідчені городники поспішають посіяти солодкий перець, оскільки на відміну від інших культур він може сходити дуже довго, особливо якщо йому не забезпечити потрібну кількість тепла.

Тому щоб урожай не забарився, слід заздалегідь вибрати сорти болгарського перцю з ультрараннім терміном дозрівання. А ще нижче перелічені сорти та гібриди відрізняються високою врожайністю та стійкістю до температурних коливань. Вирощувати можна як у теплицях (опалюваних чи ні), так і у відкритому грунті або під агроволокном. Отже:

Блонді

Гібрид, урожай з якого збирають вже за 56-60 днів з моменту висадки розсади. Біло-жовтий кубоподібний перець, який має відмінну стійкість до коливань температур, що особливо важливо для ранніх сортів.

Болгарський перець Блонді

Лотта

Дозріває через 60-65 днів, відрізняється салатовим кольором, який пізніше переходить у червоний. Товстостінні конусоподібні плоди гарні як на городі, так і в тарілці.

Болгарський перець Лотта

Мадонна

Жовтий (у біологічній стиглості червоний) перець блочного типу (60-65 днів), відрізняється високою облистненістю, що дозволяє плодам успішно ховатися від сонячних опіків.

Болгарський перець Мадонна

Джіпсі

Червоний кубоподібний гібрид угорського типу. 60 днів. Має універсальне призначення, будь то вживання у свіжому вигляді або приготування різних страв.

Болгарський перець Джипсі

Сноувайт

Перець сніжно-білий, як випливає з назви. 55 днів до врожаю та чудова стійкість до погодних капризів.

Болгарський перець Сноувайт

Абей

50 діб після висадки розсади і ви зможете збирати врожай цього яскравого жовто-зеленого красеня. Великий з товстими стінками, пройти повз просто неможливо.

Болгарський перець Абей

Капело

60-65 днів, цей гібрид вважається одним із найкращих для реалізації ранньої продукції солодкого перцю на ринку. Одномірні конічні плоди яскравого кольору, компактна густо листяна рослина — урожай вас порадує.

Болгарський перець Капело

Фото: vesnodar.com.ua

